***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2021 09:12
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986256
BIST
10:401.932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 40,34
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.934
En Düşük
1.899
10:4011,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,3206
|Açılış
|: 11,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0500
|
11,5777
En Düşük
10,7605
10:4012,9283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,93%
|| 0,4888
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
14,1284
En Düşük
12,1851
10:40663,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 25,32
|Açılış
|: 663,28
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ISKPL
|5,39
|35.611.463
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|2.617.934
|% 9,96
|
|RAYSG
|14,90
|1.973.433
|% 9,96
|
|ADEL
|29,56
|2.733.808
|% 9,64
|
|MIATK
|34,46
|82.848.057
|% 9,40
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|PRKAB
|38,00
|4.218.494
|% -6,03
|
|THYAO
|21,46
|495.979.020
|% 1,61
|
|SASA
|50,85
|447.235.357
|% 6,83
|
|EREGL
|29,28
|438.722.878
|% 3,17
|
|SISE
|14,07
|423.939.190
|% 1,96
|
|KRDMD
|9,76
|274.868.870
|% 3,50
|
|YKBNK
|3,57
|178.288.526
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,26
|100.629.113
|% 1,80
|
|ODAS
|1,39
|54.192.079
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,85
|91.000.185
|% 0,71
|
|SISE
|14,07
|423.939.190
|% 1,96
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2645
|11,3827
|% 3,56
|
|Euro
|12,7416
|12,9566
|% 4,16
|
|Sterlin
|15,2255
|15,3018
|% 3,59
|
|Frank
|12,3528
|12,4272
|% 3,71
|
|Riyal
|3,0262
|3,0414
|% 3,70
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,49
|
|Altın Gr.
|663
|663
|24,36
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,35
|0,22
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,26
|