***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2022 09:04
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003339
BIST
10:251.982
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -56,35
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.007
En Düşük
1.982
10:2513,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0587
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
10:2515,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0317
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
10:25843,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,06
|Açılış
|: 843,02
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler10:25
|HUNER
|2,20
|2.455.259
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|20.695.581
|% 9,94
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|PAPIL
|21,12
|28.928.236
|% 7,26
|
|POLTK
|576,70
|17.138.222
|% 5,12
|
|YBTAS
|21.150,00
|799.510
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|377.578
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|12.591.242
|% -9,99
|
|SANEL
|7,27
|909.993
|% -9,91
|
|MERIT
|31,48
|33.656.353
|% -9,75
|
|THYAO
|28,40
|658.172.649
|% -3,53
|
|KARSN
|4,02
|267.632.974
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,98
|266.523.232
|% -1,73
|
|KRDMD
|11,44
|212.603.553
|% -2,47
|
|EREGL
|28,04
|206.867.351
|% -2,84
|
|KARSN
|4,02
|267.632.974
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,98
|266.523.232
|% -1,73
|
|THYAO
|28,40
|658.172.649
|% -3,53
|
|ODAS
|1,32
|29.218.041
|% -2,94
|
|EKGYO
|2,24
|47.959.129
|% -2,61
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7182
|13,7213
|% 0,43
|
|Euro
|15,5007
|15,5105
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,5665
|18,6596
|% 0,20
|
|Frank
|14,9180
|15,0079
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6439
|3,6622
|% 0,36
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|6,30
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,76
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|2,03
|