***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2022 09:28
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006734
BIST
10:062.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,23
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.020
En Düşük
2.009
10:0614,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1382
En Düşük
13,9691
10:0615,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:06876,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,94
|Açılış
|: 876,21
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PAGYO
|9,53
|338.203
|% 7,44
|
|ISGYO
|7,12
|22.597.024
|% 7,07
|
|KLNMA
|13,88
|742.676
|% 6,85
|
|KARTN
|49,24
|2.265.580
|% 5,85
|
|ISGSY
|7,77
|434.159
|% 5,28
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|PKENT
|320,00
|836.891
|% -5,88
|
|KARYE
|14,85
|2.292.420
|% -4,56
|
|PAPIL
|19,60
|320.641
|% -4,20
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|THYAO
|26,26
|108.190.308
|% 1,08
|
|EREGL
|35,28
|90.296.928
|% 2,32
|
|SASA
|49,26
|74.441.138
|% 4,28
|
|GARAN
|11,72
|62.652.488
|% 0,86
|
|SKBNK
|0,95
|43.741.397
|% 1,06
|
|YYAPI
|0,94
|14.906.413
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,70
|44.654.012
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|ZOREN
|1,51
|16.913.647
|% 0,67
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1159
|14,1251
|% 0,25
|
|Euro
|15,6875
|15,7657
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,9006
|18,9954
|% 0,42
|
|Frank
|15,3061
|15,3983
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7544
|3,7732
|% 0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,48
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,68
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,91
|