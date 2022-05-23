***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 11:50
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Öztürk Gümüşsu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031684
BIST
13:062.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
13:0615,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0298
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
13:0616,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1865
|Açılış
|: 16,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,8034
13:06953,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,27
|Açılış
|: 953,97
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler13:06
|ULUSE
|193,60
|34.903.266
|% 10,00
|
|IMASM
|51,55
|7.102.564
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.864.066
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.346.012
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|2.145.884
|% 9,80
|
|SELVA
|10,04
|17.153.947
|% -9,96
|
|ERSU
|3,97
|9.342.828
|% -7,46
|
|ROYAL
|3,07
|101.371
|% -6,40
|
|POLTK
|663,70
|22.126.970
|% -5,59
|
|CASA
|109,00
|278.079
|% -5,22
|
|THYAO
|43,06
|1.406.796.909
|% 0,47
|
|ASELS
|23,68
|1.012.759.742
|% 3,95
|
|GARAN
|16,14
|851.389.254
|% -0,68
|
|KARSN
|5,86
|793.737.528
|% 4,09
|
|SISE
|19,33
|669.585.181
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,28
|287.405.817
|% 6,67
|
|KARSN
|5,86
|793.737.528
|% 4,09
|
|YKBNK
|4,38
|469.657.169
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|116.287.936
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,11
|435.528.703
|% 0,87
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9004
|15,9026
|% 0,19
|
|Euro
|16,9651
|16,9876
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,9404
|20,0404
|% 0,88
|
|Frank
|16,3961
|16,4948
|% 1,09
|
|Riyal
|4,2287
|4,2500
|% 0,24
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|17,01
|
|Altın Gr.
|954
|954
|11,32
|
|Cumhuriyet
|6.338
|6.434
|50,00
|
|Tam
|6.308
|6.467
|55,25
|
|Yarım
|3.049
|3.128
|26,72
|
|Çeyrek
|1.529
|1.564
|13,36
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,35
|