***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 12:04
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ayten Öztürk Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031691
BIST
14:522.355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,40
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:5215,8103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0625
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:5216,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0602
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:52946,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,82
|Açılış
|: 945,07
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:52
|IMASM
|51,55
|7.175.611
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.472.194
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|22.629.379
|% -9,42
|
|POLTK
|641,30
|27.527.203
|% -8,78
|
|ORCAY
|18,40
|105.932.854
|% -6,65
|
|OZRDN
|9,41
|1.503.038
|% -5,90
|
|THYAO
|42,74
|2.346.201.943
|% -0,28
|
|ASELS
|23,28
|1.591.446.354
|% 2,19
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,07
|1.286.808.459
|% -1,80
|
|SAHOL
|19,50
|1.025.460.920
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,26
|420.525.398
|% 5,00
|
|KARSN
|5,81
|980.119.902
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,33
|695.137.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|379.985.188
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8007
|15,8103
|% -0,39
|
|Euro
|16,8452
|16,8613
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,8197
|19,9191
|% 0,26
|
|Frank
|16,2760
|16,3741
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2003
|4,2214
|% -0,44
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|17,42
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.258
|6.416
|3,95
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|1,91
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|
Seans Raporu
14:52
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-
15:07ANGEN
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 261 adet işlem
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15:06BSOKE
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 234, 372 adet işlem
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15:05GLBMD
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 364 adet işlem
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15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, TAVHL
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 84 kaybederek (% -0.65 ) 2, 111