***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 08:57
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058257
BIST
11:333.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 73,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3318,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1734
En Düşük
18,1333
11:3318,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:331.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:32
|VAKBN
|5,50
|568.474.026
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.781.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|246.773.738
|% -6,92
|
|THYAO
|70,55
|3.427.357.296
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|AKBNK
|11,59
|1.250.736.463
|% 4,70
|
|GARAN
|25,08
|1.096.455.001
|% 7,09
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,87
|972.891.217
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|HALKB
|6,43
|908.620.964
|% 8,98
|
|ALBRK
|2,52
|314.501.469
|% 7,23
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1637
|18,1737
|% 0,18
|
|Euro
|18,1901
|18,2055
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% 0,55
|
|Frank
|18,8056
|18,9189
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|13,19
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,55
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,24
|