***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 15:54
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083978
BIST
16:035.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,63
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:0318,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:0319,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0255
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
16:031.078,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.078,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ALFAS
|201,30
|780.764.038
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.302.150
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.853.622
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|99.259.455
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,40
|7.271.375.273
|% 3,22
|
|KOZAL
|403,20
|5.520.740.336
|% -0,40
|
|ASELS
|49,10
|4.414.931.232
|% 2,85
|
|EREGL
|41,94
|3.924.707.504
|% -1,27
|
|EKGYO
|7,13
|2.652.326.376
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.652.326.376
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,72
|629.574.473
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,59
|1.855.210.718
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|280.918.890
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|611.114.119
|% -0,98
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,6379
|% 0,03
|
|Euro
|19,6339
|19,6419
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8335
|22,9480
|% 0,39
|
|Frank
|19,8907
|20,0105
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,02
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.199
|7.259
|-15,00
|
|Yarım
|3.492
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,51
|87,51
|0,63
|