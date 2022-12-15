***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 15:42
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087520
BIST
15:275.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 94,00
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
15:2718,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:2719,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0694
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:271.066,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.066,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:25
|EPLAS
|28,82
|35.482.173
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.943.832
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|574.997
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.161.134
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|263.149.275
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,33
|377.427.503
|% -8,67
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,30
|198.394.123
|% -7,66
|
|THYAO
|139,80
|5.272.520.741
|% 2,04
|
|ASELS
|57,55
|5.101.714.095
|% 2,04
|
|ISCTR
|12,04
|3.927.524.963
|% 7,79
|
|AKBNK
|18,28
|3.789.055.920
|% 5,73
|
|ENKAI
|25,62
|3.788.711.185
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,86
|1.347.329.157
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,82
|3.763.792.771
|% -1,64
|
|ISCTR
|12,04
|3.927.524.963
|% 7,79
|
|VAKBN
|11,15
|2.553.930.667
|% 5,09
|
|YKBNK
|11,80
|2.605.333.413
|% 6,12
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6444
|% 0,12
|
|Euro
|19,8075
|19,8236
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,9154
|23,0304
|% -0,69
|
|Frank
|20,0148
|20,1354
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9457
|4,9705
|% 0,14
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-29,29
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,92
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.195
|7.242
|-86,00
|
|Yarım
|3.484
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|-0,45
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,01
|
Seans Raporu
15:25
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-
15:39XU100
Endeks 5, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 09 üstünde . İşlem hacmi 79, 550.00 milyon TL de
-
15:38YGYO
Yüzde 5.10 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 467, 303 adet işlem
-
15:37PRKME
Yüzde 5.62 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 874, 024 adet işlem
-
15:36KRSTL
Yüzde 4.97 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 631, 531 adet işlem
-
15:35GLYHO
Yüzde 5.60 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 616, 791 adet işlem