***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2023 15:18
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150887
BIST
16:374.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,90
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3719,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3721,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1499
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:371.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|38.924.121
|% 9,95
|
|ELITE
|12,51
|26.924.493
|% 9,64
|
|LUKSK
|70,40
|14.339.296
|% 8,39
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.643.957
|% -9,76
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|KCHOL
|99,45
|4.644.079.853
|% 2,95
|
|THYAO
|134,40
|4.321.111.898
|% -1,39
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|ISCTR
|14,55
|6.933.769.808
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,13
|3.235.581.522
|% 5,20
|
|EKGYO
|5,90
|1.337.241.450
|% -0,51
|
|AKBNK
|19,64
|3.056.765.105
|% 6,22
|
|SKBNK
|2,42
|356.827.317
|% -0,82
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6131
|19,6180
|% 0,36
|
|Euro
|21,4503
|21,4779
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,4935
|24,6163
|% 0,45
|
|Frank
|21,8496
|21,9812
|% 0,35
|
|Riyal
|5,2177
|5,2439
|% 0,41
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|6,47
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|7,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.643
|9.929
|156,81
|
|Yarım
|4.736
|4.922
|58,00
|
|Çeyrek
|2.361
|2.446
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,52
|