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***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

12.05.2023 15:18
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METRO

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150887


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AVHOL 25,54 29.217.428 % 9,99  
IMASM 24,30 69.871.183 % 9,95  
OZRDN 15,36 38.924.121 % 9,95  
ELITE 12,51 26.924.493 % 9,64  
LUKSK 70,40 14.339.296 % 8,39  
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Frank 21,8496 21,9812 % 0,35  
Riyal 5,2177 5,2439 % 0,41  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 2.021 2.022 6,47  
Altın Gr. 1.274 1.274 7,63  
Cumhuriyet 9.684 9.830 174,00  
Tam 9.643 9.929 156,81  
Yarım 4.736 4.922 58,00  
Çeyrek 2.361 2.446 21,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,14 -0,05  
Gümüş Gr. 15,13 15,15 -0,05  
B. Petrol 75,50 75,50 0,52  
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