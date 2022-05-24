***METRO* *MARTI* *SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.05.2022 09:20
***METRO******MARTI******SMART*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI, METRO, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031936
BIST
10:072.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,64
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.380
10:0716,0792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1536
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,0838
En Düşük
15,9172
10:0717,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2310
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,2670
En Düşük
16,8668
10:07956,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,39
|Açılış
|: 956,18
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
956,18
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:04
|KGYO
|4,76
|369.785
|% 9,93
|
|ISMEN
|20,50
|470.705
|% 5,82
|
|UFUK
|37,42
|127.041
|% 4,23
|
|ECILC
|9,60
|279.144
|% 3,14
|
|GSDHO
|4,49
|1.530.578
|% 2,98
|
|IMASM
|43,02
|292.536
|% -3,97
|
|MEPET
|4,33
|198.310
|% -3,78
|
|SELVA
|9,86
|138.622
|% -3,33
|
|UZERB
|38,48
|8.042
|% -1,03
|
|MARTI
|1,24
|1.156.906
|% -0,80
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AEFES
|26,80
|77.859.705
|% 0,00
|
|GARAN
|15,17
|58.869.906
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,16
|1.228.786.566
|% 0,00
|
|ADESE
|0,74
|31.725.619
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,30
|12.305.402
|% 2,36
|
|AKSEN
|18,15
|172.422.852
|% 0,00
|
|AVOD
|1,78
|13.285.041
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0672
|16,0792
|% 0,96
|
|Euro
|17,2379
|17,2670
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,1034
|20,2043
|% 0,62
|
|Frank
|16,5330
|16,6326
|% 0,68
|
|Riyal
|4,2607
|4,2820
|% 0,70
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|0,05
|
|Altın Gr.
|955
|955
|6,28
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-1,59
|