***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MEPET]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı ile 1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, 2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020059BIST