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***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2022 15:57
***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı ile 1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, 2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020059


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Altın Gr. 927 927 4,91  
Cumhuriyet 6.149 6.242 13,00  
Tam 6.109 6.262 2,57  
Yarım 2.953 3.029 1,25  
Çeyrek 1.481 1.514 0,62  
Gümüş.Ons 25,61 25,64 0,26  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 0,10  
B. Petrol 106 106 1,70  
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