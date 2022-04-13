***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 15:57
***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli kararı ile 1- Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu 100.000.000 TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 Adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, 2-Değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020059
BIST
16:132.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -15,54
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:1314,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 14,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:1315,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0207
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:13926,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,82
|Açılış
|: 927,02
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.957.538
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|32.904.421
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.180.866
|% 9,81
|
|ULUSE
|160,00
|21.894.632
|% 9,51
|
|ASUZU
|81,00
|23.734.323
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.284.622
|% -9,97
|
|IHLAS
|0,57
|58.284.691
|% -9,52
|
|ISFIN
|4,13
|331.488.700
|% -9,23
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|THYAO
|36,68
|2.926.529.261
|% -1,50
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|SISE
|17,32
|2.510.609.000
|% 0,29
|
|KRDMD
|16,03
|2.375.919.226
|% -0,25
|
|EREGL
|34,74
|2.344.691.355
|% 0,93
|
|YKBNK
|5,02
|2.198.475.562
|% -0,82
|
|ODAS
|2,30
|880.355.884
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,71
|979.455.429
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,16
|667.424.586
|% 6,93
|
|GARAN
|13,58
|2.650.687.938
|% -1,09
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5984
|14,6005
|% 0,01
|
|Euro
|15,8104
|15,8311
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,89
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.109
|6.262
|2,57
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|1,25
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,70
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28FENER
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 794 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 46, 995.00 milyon TL de
-
16:26INVEO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 416 adet işlem
-
16:25GSRAY
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 400, 475 adet işlem
-
16:24FENER
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 191, 361 adet işlem