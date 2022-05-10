***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.05.2022 18:35
***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.05.2022 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 3.90 - 4,01 TL fiyat aralığından 247.695 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 10.05.2022 tarihi itibariyle % 45,64 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/05/2022 247.695 0 247.695 34.138.579 34.386.274 % 45,31 % 45,31 % 45,64 % 45,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028600
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,46
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
18:0515,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1459
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
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15,2694
En Düşük
15,0772
18:0516,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1454
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
18:05902,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,26
|Açılış
|: 902,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
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|PNLSN
|13,99
|84.324.999
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|71.317.220
|% 9,97
|
|UFUK
|45,88
|3.281.190
|% 9,97
|
|ACSEL
|46,80
|14.969.442
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.431.645
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|29.368.365
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|67.025.021
|% -9,99
|
|ETILR
|9,11
|48.369.268
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.340.282
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,14
|32.853.481
|% -7,36
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 4,05
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% -0,24
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 3,28
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 5,24
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 1,47
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2105
|15,2400
|% 1,03
|
|Euro
|16,0537
|16,0937
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,7026
|18,7964
|% 0,86
|
|Frank
|15,2580
|15,3499
|% 0,93
|
|Riyal
|4,0485
|4,0688
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-8,54
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RYSAS
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Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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