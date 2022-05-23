***METRO* *MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 10:55
***METRO******MEPET*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20.05.2022 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 4,71 – 5,15 TL fiyat aralığından 376.585 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 20.05.2022 tarihi itibariyle % 47,73 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/05/2022 376.585 0 376.585 35.588.273 35.964.858 % 47,23 % 47,23 % 47,73 % 47,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031667
BIST
10:432.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,38
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
10:4315,9192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
10:4316,8921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0910
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
10:43948,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,54
|Açılış
|: 948,10
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler10:43
|IMASM
|51,55
|6.851.567
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.271.536
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|10.866.020
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|PRKAB
|37,50
|41.988.141
|% 7,57
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|MRGYO
|1,23
|5.820.326
|% -7,52
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|ERSU
|4,01
|5.682.588
|% -6,53
|
|POLTK
|660,20
|7.906.884
|% -6,09
|
|THYAO
|42,72
|638.061.877
|% -0,33
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|ASELS
|23,44
|418.053.856
|% 2,90
|
|KRDMD
|14,35
|315.609.395
|% 2,65
|
|SKBNK
|1,27
|155.570.320
|% 5,83
|
|KARSN
|5,93
|421.426.496
|% 5,33
|
|YKBNK
|4,39
|253.903.841
|% 1,39
|
|GARAN
|16,45
|503.416.026
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,65
|78.470.937
|% 0,76
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9094
|15,9192
|% 0,29
|
|Euro
|16,8706
|16,8921
|% 0,54
|
|Sterlin
|19,9075
|20,0074
|% 0,71
|
|Frank
|16,2913
|16,3894
|% 0,45
|
|Riyal
|4,2261
|4,2473
|% 0,17
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|9,82
|
|Altın Gr.
|948
|948
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|