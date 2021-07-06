***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2021 10:11
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2021
Tescil Tarihi
25.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.06.2021
Açıklamalar
07.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946726
BIST
10:161.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.394
10:168,6546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:1610,2600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,2900
En Düşük
10,2550
10:16502,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,02
|Açılış
|: 502,29
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:16
|EDATA
|7,26
|15.250.545
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|2.263.607
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|SELVA
|6,35
|10.144.406
|% 7,63
|
|ARMDA
|53,80
|1.786.407
|% 6,01
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,29
|1.956.362
|% -5,39
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,61
|101.939.234
|% -0,35
|
|THYAO
|14,06
|71.112.122
|% -0,42
|
|KOZAL
|111,90
|68.952.872
|% 0,45
|
|EREGL
|18,41
|64.576.573
|% 1,04
|
|SASA
|29,74
|46.048.085
|% 0,68
|
|GARAN
|8,61
|101.939.234
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,31
|14.097.258
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,90
|19.478.752
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,13
|9.718.800
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,07
|8.254.283
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6507
|8,6546
|% -0,11
|
|Euro
|10,2500
|10,2600
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9808
|12,0409
|% 0,14
|
|Frank
|9,3629
|9,4193
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% -0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,26
|