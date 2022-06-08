***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2022 12:42
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Reform Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035683
BIST
14:472.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,16
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:4717,1788
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,4246
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1805
En Düşük
16,7519
14:4718,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,5287
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5020
En Düşük
17,8912
14:471.021,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 24,02
|Açılış
|: 1.021,85
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,30
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:45
|EMKEL
|2,61
|26.300.203
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|329.513.037
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,35
|63.769.924
|% 8,62
|
|FONET
|11,85
|59.444.725
|% 7,14
|
|TMSN
|31,00
|292.632.011
|% 7,12
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,53
|67.121.820
|% -8,48
|
|RALYH
|11,84
|58.446.115
|% -7,86
|
|OYYAT
|79,00
|51.127.982
|% -7,06
|
|TOASO
|68,95
|1.136.222.302
|% -6,00
|
|THYAO
|48,78
|4.007.822.174
|% 0,66
|
|SISE
|22,96
|2.386.279.982
|% -0,52
|
|SASA
|44,92
|1.442.121.959
|% 3,31
|
|KRDMD
|15,26
|1.344.549.098
|% 0,93
|
|EREGL
|34,90
|1.298.605.605
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,27
|345.207.149
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|522.496.093
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|402.257.587
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,16
|591.746.400
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,82
|642.360.055
|% -1,23
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1680
|17,1749
|% 2,51
|
|Euro
|18,4627
|18,5033
|% 2,95
|
|Sterlin
|21,4862
|21,5940
|% 2,18
|
|Frank
|17,5152
|17,6207
|% 2,09
|
|Riyal
|4,5628
|4,5857
|% 2,46
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|23,74
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|161,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,80
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,59
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,80
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|