***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.07.2022 10:52
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
18.07.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.07.2022 / 10619
Açıklamalar
2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmiş olan Reform Bağımsız Denetim A.Ş.18.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045687
BIST
11:102.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 49,99
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:1017,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0905
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4946
En Düşük
17,2771
11:1017,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1943
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:10966,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,50
|Açılış
|: 966,37
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ANGEN
|32,14
|70.307.066
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.792.047
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,18
|12.042.962
|% 8,59
|
|RTALB
|9,11
|64.261.462
|% 8,45
|
|GESAN
|48,12
|123.689.568
|% -6,47
|
|SILVR
|20,92
|44.354.313
|% -5,08
|
|PINSU
|5,93
|11.464.504
|% -4,97
|
|DOBUR
|44,68
|3.607.752
|% -4,12
|
|ORGE
|9,51
|10.839.222
|% -3,26
|
|THYAO
|48,74
|1.021.791.826
|% 1,67
|
|EREGL
|26,96
|615.034.782
|% 3,85
|
|TUPRS
|240,50
|375.260.722
|% 5,58
|
|SASA
|41,04
|330.037.899
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|ODAS
|3,38
|225.794.272
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,30
|188.020.716
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|85.328.972
|% 3,35
|
|KRDMD
|10,65
|255.711.125
|% 4,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4769
|17,4904
|% 0,52
|
|Euro
|17,7287
|17,7457
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,8539
|20,9585
|% 1,32
|
|Frank
|17,8652
|17,9728
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6411
|4,6644
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,29
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.680
|-24,00
|
|Yarım
|3.203
|3.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,84
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25BAGFS
Yüzde 7.45 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 712 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 2 artarak (% 2.42 ) 2, 588
-
11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
11:24XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 300.00 milyon TL de
-
11:24DESA
Yüzde 5.53 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 222 adet işlem