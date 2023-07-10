***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.07.2023 01:46
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.06.2023
Tescil Tarihi
07.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.07.2023 - 10866
Açıklamalar
2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 07.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168026
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0528,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2501
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
28,8235
En Düşük
28,4132
18:0528,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1000
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,6000
En Düşük
28,6000
18:051.611,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.611,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.606,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4571
|28,8235
|% 0,88
|
|Euro
|28,5500
|28,6000
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,2917
|33,4586
|% -0,10
|
|Frank
|29,1384
|29,3139
|% -0,19
|
|Riyal
|6,9181
|6,9528
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|2,65
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.457
|10.705
|39,00
|
|Yarım
|5.237
|5.377
|20,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.689
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,19
|