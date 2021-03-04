***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
04.03.2021 10:27
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Esas Sözleşme ekte pdf olarak verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/05/2019 28/05/2019 9838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915057
BIST
10:331.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:337,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:338,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:33411,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 411,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KRVGD
|18,59
|113.914.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.950.334
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|31.129.829
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|366.241.693
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|GOZDE
|8,30
|152.815.230
|% 4,67
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|TSKB
|1,70
|77.793.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|88.320.624
|% 0,41
|
|ODAS
|3,96
|139.332.421
|% 1,28
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4382
|% -0,10
|
|Euro
|8,9733
|8,9830
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,10
|
|Frank
|8,0523
|8,1008
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9759
|1,9858
|% -0,17
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,22
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,00
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,59
|