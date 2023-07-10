***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
10.07.2023 14:17
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin son hali ekte pdf olarak verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 07/07/2023 07/07/2023 10866
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168770
BIST
'
14:186.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,12
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1826,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0655
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1828,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0451
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:181.614,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.614,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EUPWR
|114,40
|1.432.855.855
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.333.098
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|136.498.109
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,04
|15.880.039
|% -5,41
|
|YAPRK
|116,70
|41.179.690
|% -4,34
|
|RAYSG
|31,52
|46.644.303
|% -4,08
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,65
|5.642.518.415
|% 1,22
|
|THYAO
|215,80
|4.476.946.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ASELS
|61,45
|2.696.047.714
|% 4,06
|
|TUPRS
|90,25
|2.336.015.307
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|473.583.918
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.209.199
|% 6,17
|
|PETKM
|16,43
|1.653.021.053
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,07
|1.215.862.647
|% 0,85
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0970
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,5977
|28,6185
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2769
|33,4438
|% -0,15
|
|Frank
|29,2093
|29,3853
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|2,17
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.402
|10.610
|-56,00
|
|Yarım
|5.209
|5.329
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:17
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-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem