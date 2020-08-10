***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:10
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 Dönemi faaliyet raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867361
BIST
10:111.091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 15,06
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.091
En Düşük
1.082
10:117,2858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0519
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:118,5540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0617
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:11470,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -7,71
|Açılış
|: 470,74
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,09
BIST En Aktif Hisseler10:11
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|RTALB
|62,70
|42.058.654
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|RALYH
|18,40
|1.618.843
|% -8,37
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,72
|172.395.879
|% 3,83
|
|EKGYO
|1,99
|81.138.446
|% 0,51
|
|BIMAS
|66,60
|67.758.448
|% 2,94
|
|KARSN
|3,03
|54.676.878
|% 3,41
|
|RTALB
|62,70
|42.058.654
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,99
|81.138.446
|% 0,51
|
|KARSN
|3,03
|54.676.878
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,62
|22.012.811
|% 1,89
|
|ASELS
|18,72
|172.395.879
|% 3,83
|
|AFYON
|4,46
|38.792.223
|% 5,69
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2810
|7,2858
|% -0,71
|
|Euro
|8,5434
|8,5540
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,4883
|9,5358
|% -0,79
|
|Frank
|7,9275
|7,9753
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% -0,71
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.002
|-25,31
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-7,65
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,17
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,03
|