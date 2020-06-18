***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıMETRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTurizmSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi60.529.922 GELİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHaziran ayı sonu itibariyleSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı302.649,61Beher Pay Fiyatı9,75Toplam Tutar2.950.833,69Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)95,00Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)97,90Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,28 (Satışa konu %0,5 oranı üzerinden hesaplanmıştır.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıKar tutarı : 1.270.455 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme SermayesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18.06.2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMetro Atlas Georgıa JSCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiMüşterek OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemideğerleme raporu / indirgenmiş nakit akım yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.02.2020-DEG-2020-05Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYEDİTEPE Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar590.312.513 (satışa konu oran %0,5)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli kararı ileŞirketimizin %95,50 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) ‘nin 60.529.922 GEL sermayesinden %0,5 oranına tekabül eden 302.649,61 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 2.950.833,69 TL bedel ile Metro Avrasya Metro Atlas Georgıa JSC ‘ye satılmasına,Satış sebebiyle elde edilen 2.950.833,69 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851898BIST