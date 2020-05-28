***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Transferler-438.780.114 438.780.114Dönem Karı (Zararı)5.924 -5.109.641 -5.109.641 0 -5.109.641Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -28.031 4.749.319 278.645.885 -5.109.641 613.313.738 0 613.313.738Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.919 -31.179.300 -31.183.219 0 -31.183.219Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -81.804 420.251.375 -31.179.300 728.795.796 0 728.795.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.378 11.653.363Dönem Karı (Zararı)-31.179.300 -5.109.641Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-31.179.300 -5.109.641Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.013.239 9.431.984Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 101.415 42.348Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler33.126.068 2.259.314Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 33.126.068 2.259.314Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.699 7.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 16.699 7.860Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-574.275 741.297Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -709.017 -235.199Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 134.742 976.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.688.482 1.676.455İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.699 4.704.710Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler41.513 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-298.512 8.038.316Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.607 -289.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -134.251 -271.779İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -30.356 -17.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler226.517 2.468.857İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 250.996 -4.429.829İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -24.479 6.898.686Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 -5.884 36Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.089 -736.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 4.996 -739.253İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.093 2.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 67.730 66.710Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-566.920 6.971.645İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -568.170 7.923.685İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.250 -952.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler137.563 -442.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 151.703 -340.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -14.140 -102.301Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-464.573 12.360.659Ödenen Faiz23 0 -938.022Alınan Faiz23 327.195 230.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.524 2.398.772Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları4 0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 23.524 2.398.772Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-98.043 -14.078.475İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları22 0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -14.078.475Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -14.078.475Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -98.043 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.897 -26.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.897 -26.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.509 37.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ439.612 11.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 439.612 651.509Finansal Yatırımlar4 177.471 256.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 177.471 256.535Ticari Alacaklar6 267.094 105.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 225.308 93.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 41.786 11.728Diğer Alacaklar7 19.760.327 19.820.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 19.751.454 19.814.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 8.873 6.665Peşin Ödenmiş Giderler8 470.142 311.715İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 470.142 311.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 1.947 13.064Diğer Dönen Varlıklar18 1.078.498 1.219.084ARA TOPLAM22.195.091 22.377.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.195.091 22.377.919DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.018.893.458 1.051.954.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.018.893.458 1.051.954.287Diğer Alacaklar7 2.141.784 1.929.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.101.513 1.911.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.271 18.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.500.000 4.500.000Maddi Duran Varlıklar492.014 510.051Taşıtlar12 476.240 492.476Mobilya ve Demirbaşlar12 15.774 17.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 364.788 443.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.320 22.591Diğer Haklar14 18.320 22.591Peşin Ödenmiş Giderler8 1.118.644 1.271.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.118.644 1.271.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.027.529.008 1.060.631.955TOPLAM VARLIKLAR1.049.724.099 1.083.009.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 378.246 244.480İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileriİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 378.246 244.480Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 378.246 244.480Ticari Borçlar6 163.403 156.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 127.377 122.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 36.026 33.962Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 109.550 41.820Diğer Borçlar31.238.449 31.677.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 31.237.199 31.677.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.250 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.751.373 3.742.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 35.491 26.360Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.715.882 3.715.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 235.584 249.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 235.584 249.724ARA TOPLAM35.876.605 36.111.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.876.605 36.111.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 74.001 264.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 74.001 264.297Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 74.001 264.297Diğer Borçlar7 269.257.654 269.257.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 269.257.654 269.257.654Uzun Vadeli Karşılıklar115.931 103.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 115.931 103.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 15.604.112 17.293.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER285.051.698 286.918.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER320.928.303 323.030.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar728.795.796 759.979.015Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -81.804 -77.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.804 -77.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -81.804 -77.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 420.251.375 288.164.691Net Dönem Karı veya Zararı19 -31.179.300 132.086.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR728.795.796 759.979.015TOPLAM KAYNAKLAR1.049.724.099 1.083.009.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20 -1.145.623 -1.062.225Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.456.190 877.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -189.735 -793.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)120.832 -978.708Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 192.100 4.825.452Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -33.140.458 -7.148.935FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-32.827.526 -3.302.191Finansman Gelirleri23 13.216 55.519Finansman Giderleri23 -53.472 -186.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.867.782 -3.433.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.688.482 -1.676.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.688.482 -1.676.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-31.179.300 -5.109.641DÖNEM KARI (ZARARI)-31.179.300 -5.109.641Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-31.179.300 -5.109.641Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,10390000 0,01700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.919 5.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -5.024 7.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.105 -1.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 1.105 -1.481Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.919 5.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.183.219 -5.103.717Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-31.183.219 -5.103.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847487BIST