***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-35.552 -35.552 0 -35.552Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903Transferler-438.780.114 438.780.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.337 28.900.611 28.929.948 0 28.929.948Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.808.299 3.808.299 -3.808.299 -3.808.299 0 -3.808.299Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -8.498.697 24.162.856 -4.618 8.557.618 274.802.034 28.900.611 643.503.552 0 643.503.552Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.886 115.259.953 115.272.839 0 115.272.839Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -64.999 139.226 420.251.375 115.259.953 875.251.854 0 875.251.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.508.437 2.983.864Dönem Karı (Zararı)115.259.953 28.900.611Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)115.259.953 28.900.611Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-115.761.649 -29.270.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 299.146 331.789Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-120.517.552 -41.045.098Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -120.517.552 -41.045.098Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.578 -283.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 68.578 -43.994Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -239.730Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-891.807 1.870.238Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -1.848.332 -883.039Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 956.525 2.753.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 5.316.847 3.713.695İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-88.093 6.075.327Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler51.232 67.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.190.797 4.057.275Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-236.458 4.654İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -109.343 -528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -127.115 5.182Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.556.947 2.359.801İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 5.617.770 -4.465.079İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -60.823 6.824.880Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 59.398 -1.478.700Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.604 -815.018İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 74.269 -716.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 10.335 -98.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 24.774 3.930Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.065.216 5.170.950İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -36.095.216 6.124.240İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 30.000 -953.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler385.154 -1.188.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 227.131 -735.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 158.023 -452.923Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.692.493 3.687.299Ödenen Faiz23 0 -818.331Alınan Faiz23 1.184.056 114.896Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI29.899.242 15.297.165Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 29.899.242 15.297.165FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-216.681 -18.298.809İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -3.808.299İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları22 0 -3.808.299Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -14.216.042Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -14.216.042Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -216.681 -274.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.124 -17.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.124 -17.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.509 37.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ825.633 19.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 825.633 651.509Finansal Yatırımlar4 3 256.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 3 256.535Ticari Alacaklar6 339.419 105.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 202.290 93.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 137.129 11.728Diğer Alacaklar7 14.560.991 19.820.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 14.544.643 19.814.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 16.348 6.665Peşin Ödenmiş Giderler505.458 311.715İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 505.458 311.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 6.346 13.064Diğer Dönen Varlıklar18 998.671 1.219.084ARA TOPLAM17.236.521 22.377.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.236.521 22.377.919DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.142.917.222 1.051.954.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.142.917.222 1.051.954.287Diğer Alacaklar7 2.291.085 1.929.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.221.945 1.911.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 69.140 18.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.500.000 4.500.000Maddi Duran Varlıklar456.407 510.051Taşıtlar12 443.770 492.476Mobilya ve Demirbaşlar12 12.637 17.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 211.169 443.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 9.815 22.591Diğer Haklar14 9.815 22.591Peşin Ödenmiş Giderler8 1.018.046 1.271.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.018.046 1.271.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.151.403.744 1.060.631.955TOPLAM VARLIKLAR1.168.640.265 1.083.009.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 333.020 244.480İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 333.020 244.480Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 333.020 244.480Ticari Borçlar238.859 156.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 194.638 122.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 44.221 33.962Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 66.594 41.820Diğer Borçlar26.070.747 31.677.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 26.040.747 31.677.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.786.207 3.742.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 70.325 26.360Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.715.882 3.715.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 407.747 249.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 407.747 249.724ARA TOPLAM30.903.174 36.111.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.903.174 36.111.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 10.308 264.297İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 10.308 264.297Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 10.308 264.297Diğer Borçlar7 239.749.317 269.257.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 239.749.317 269.257.654Uzun Vadeli Karşılıklar17 111.431 103.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 111.431 103.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 22.614.181 17.293.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.485.237 286.918.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER293.388.411 323.030.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar875.251.854 759.979.015Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -64.999 -77.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.999 -77.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -64.999 -77.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 420.251.375 288.164.691Net Dönem Karı veya Zararı19 115.259.953 132.086.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR875.251.854 759.979.015TOPLAM KAYNAKLAR1.168.640.265 1.083.009.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -2.704.443 -3.173.786 -872.011 -989.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.513.957 3.057.397 973.090 961.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.185.827 -2.524.647 -203.033 -838.889ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-376.313 -2.641.036 -101.954 -866.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 121.032.529 44.172.332 75.481.042 7.725.678Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -36.556 -8.754.870 -17.159 452.846FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)120.619.660 32.776.426 75.361.929 7.311.546Finansman Gelirleri23 41.548 80.847 17.825 4.416Finansman Giderleri23 -84.408 -259.713 -30.014 -30.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.576.800 32.597.560 75.349.740 7.285.323Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.316.847 -3.696.949 -3.757.192 -601.687Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -5.316.847 -3.696.949 -3.757.192 -601.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636DÖNEM KARI (ZARARI)115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.259.953 28.900.611 71.592.548 6.683.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,38420000 0,09630000 0,23860000 0,02230000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.886 29.337 1.569 34.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 16.521 37.611 2.012 43.786Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.635 -8.274 -443 -9.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -3.635 -8.274 -443 -9.509Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.886 29.337 1.569 34.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)115.272.839 28.929.948 71.594.117 6.717.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları115.272.839 28.929.948 71.594.117 6.717.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878133BIST