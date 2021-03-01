***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-35.552 -35.552 0 -35.552Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 -438.780.114 438.780.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.930 4 0 132.042.754Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.610.093 -4.610.093 9.554.358 9.554.358 0 9.554.358Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.546 212.961.273 212.913.727 0 212.913.727Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.222.924 -9.649.513Dönem Karı (Zararı)212.961.273 132.086.684Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)212.961.273 132.086.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-214.018.903 -114.753.959Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 398.495 433.368Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-220.185.371 -133.083.553Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -220.185.371 -133.083.553Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler93.104 2.326.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 90.808 -112.724Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.296 2.438.737Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.160.486 2.027.257Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -2.325.021 -1.331.222Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 1.164.535 3.358.479Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-540.000 -310.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-540.000 -310.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 10.708.674 7.703.556İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.293.084 6.061.944Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-40.235 87.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.353.077 -24.690.385Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-394.937 -84.534İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -238.393 -83.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -156.544 -1.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.713.266 -11.064.303İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 5.754.946 -18.279.018İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.680 7.214.715Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 288.218 -1.526.384Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler238.438 -1.678.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 156.586 -1.581.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 81.852 -96.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 24.774 2.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.836.039 -9.036.072İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -35.866.039 -8.082.782İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 30.000 -953.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler613.203 -1.304.062Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 609.246 -732.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18-10 3.957 -571.497Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.410.707 -7.357.660Ödenen Faiz23 -425.063 -2.439.736Alınan Faiz23 1.612.846 147.883YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI38.965.865 15.309.549Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 38.617.206 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 367.027 15.309.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.368 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -10.652 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -7.716 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-380.684 -5.046.263İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 9.554.358Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri9 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -14.216.042Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -14.216.042Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -380.684 -384.579YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.362.257 613.773NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.362.257 613.773DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.509 37.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.013.766 651.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.013.766 651.509Finansal Yatırımlar4 2 256.535Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 2 256.535Ticari Alacaklar6 501.231 105.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 333.018 93.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 168.213 11.728Diğer Alacaklar7 14.493.453 19.820.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 14.467.380 19.814.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 26.073 6.665Peşin Ödenmiş Giderler8 531.972 311.715İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 531.972 311.715Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 9.108 13.064Diğer Dönen Varlıklar18 949.801 1.219.084ARA TOPLAM26.499.333 22.377.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.499.333 22.377.919DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.236.705.042 1.051.954.287Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.236.705.042 1.051.954.287Diğer Alacaklar7 2.248.234 1.929.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.207.962 1.911.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 18.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.040.000 4.500.000Maddi Duran Varlıklar12 448.870 510.051Taşıtlar12 427.535 492.476Mobilya ve Demirbaşlar12 21.335 17.575Kullanım Hakkı Varlıkları13 134.361 443.895Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 13.178 22.591Diğer Haklar14 13.178 22.591Peşin Ödenmiş Giderler8 762.712 1.271.187İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 762.712 1.271.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.245.352.397 1.060.631.955TOPLAM VARLIKLAR1.271.851.730 1.083.009.874KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 169.430 244.480İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 169.430 244.480Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 169.430 244.480Ticari Borçlar6 390.724 156.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 275.730 122.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 114.994 33.962Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 66.594 41.820Diğer Borçlar7 230.471.728 31.677.204İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 230.441.728 31.677.204İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.791.930 3.742.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 73.752 26.360Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.718.178 3.715.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 589.687 249.724İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 589.687 249.724ARA TOPLAM235.480.093 36.111.870TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.480.093 36.111.870UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 264.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 264.297Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 264.297Diğer Borçlar7 35.282.221 269.257.654İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 35.282.221 269.257.654Uzun Vadeli Karşılıklar17 194.301 103.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 194.301 103.339Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 28.002.373 17.293.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.478.895 286.918.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER298.958.988 323.030.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar972.892.742 759.979.015Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -125.431 -77.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.431 -77.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -125.431 -77.885Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 420.251.375 288.164.691Net Dönem Karı veya Zararı19 212.961.273 132.086.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR972.892.742 759.979.015TOPLAM KAYNAKLAR1.271.851.730 1.083.009.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20 -4.302.766 -4.201.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.384.640 4.288.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.918.789 -6.331.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-836.915 -6.244.470Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 259.904.684 156.357.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -35.370.437 -10.133.550FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)223.697.332 139.979.080Finansman Gelirleri23 111.264 90.991Finansman Giderleri23 -126.763 -279.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)223.681.833 139.790.240Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.720.560 -7.703.556Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -10.720.560 -7.703.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)212.961.273 132.086.684DÖNEM KARI (ZARARI)212.961.273 132.086.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları212.961.273 132.086.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,70990000 0,44030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-47.546 -43.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -59.432 -56.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.886 12.391Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 11.886 12.391Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.546 -43.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.913.727 132.042.754Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları212.913.727 132.042.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914164BIST