***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-440.774 -137.378Dönem Karı (Zararı)-10.742.731 -31.179.300Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.742.731 -31.179.300Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.548.468 31.013.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 64.295 101.415Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.713.831 33.126.068Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 11.713.831 33.126.068Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.685 16.699Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 43.685 16.699Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-396.661 -574.275Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -616.076 -709.017Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 219.415 134.742Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -893.361 -1.688.482İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -9.699Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16.679 41.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-223.236 -298.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-155.876 -164.607İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -130.330 -134.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -25.546 -30.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.126 226.517İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -226.085 250.996İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.041 -24.479Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 174.199 -5.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.699 7.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 43.174 4.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -54.873 2.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -66.594 67.730Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler194.233 -566.920İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 194.233 -568.170İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 1.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-128.373 137.563Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 80.612 151.703Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18-10 -208.985 -14.140Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-417.499 -464.573Ödenen Faiz23 -15.164 0Alınan Faiz23 0 327.195Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -8.111 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.503 23.524Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 0 23.524Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -12.503 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.433 -98.043Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -140.433 -98.043YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.710 -211.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-593.710 -211.897DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.013.766 651.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.420.056 439.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.919 -31.179.300 -31.183.219 0 -31.183.219Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -81.804 139.226 420.251.375 -31.179.300 728.795.796 0 728.795.796Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Transferler212.961.273 -212.961.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.974 -10.742.731 -10.784.705 0 -10.784.705Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -167.405 139.226 633.212.648 -10.742.731 962.108.037 0 962.108.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.420.056 10.013.766Finansal Yatırımlar4 12.505 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 12.505 2Ticari Alacaklar6 657.479 501.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 463.720 333.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 193.759 168.213Diğer Alacaklar7 15.421.521 14.493.453İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 15.392.407 14.467.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.114 26.073Peşin Ödenmiş Giderler8 611.928 531.972İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 611.928 531.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 17.219 9.108Diğer Dönen Varlıklar18 869.189 949.801ARA TOPLAM27.009.897 26.499.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.009.897 26.499.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.224.991.211 1.236.705.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.224.991.211 1.236.705.042Diğer Alacaklar7 2.164.996 2.248.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.124.724 2.207.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 40.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.040.000 5.040.000Maddi Duran Varlıklar12 430.949 448.870Taşıtlar12 411.299 427.535Mobilya ve Demirbaşlar12 19.650 21.335Kullanım Hakkı Varlıkları13 92.566 134.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 8.599 13.178Diğer Haklar14 8.599 13.178Peşin Ödenmiş Giderler508.557 762.712İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 508.557 762.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.233.236.878 1.245.352.397TOPLAM VARLIKLAR1.260.246.775 1.271.851.730KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar57.261 169.430İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 57.261 169.430Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 57.261 169.430Ticari Borçlar6 385.537 390.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 325.416 275.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 60.121 114.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 0 66.594Diğer Borçlar7 266.134.336 230.471.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 266.104.336 230.441.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 30.000Kısa Vadeli Karşılıklar3.819.471 3.791.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 101.293 73.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.718.178 3.718.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 380.702 589.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 380.702 589.687ARA TOPLAM270.777.307 235.480.093TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER270.777.307 235.480.093UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 0 0Diğer Borçlar7 0 35.282.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 35.282.221Uzun Vadeli Karşılıklar17 262.913 194.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 262.913 194.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 27.098.518 28.002.373TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.361.431 63.478.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER298.138.738 298.958.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar962.108.037 972.892.742Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-167.405 -125.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-167.405 -125.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -167.405 -125.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 633.212.648 420.251.375Net Dönem Karı veya Zararı19 -10.742.731 212.961.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR962.108.037 972.892.742TOPLAM KAYNAKLAR1.260.246.775 1.271.851.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20 -1.463.933 -1.145.623Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.358.862 1.456.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -194.655 -189.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-299.726 120.832Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 95.322 192.100Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -11.727.835 -33.140.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.932.239 -32.827.526Finansman Gelirleri23 333.401 13.216Finansman Giderleri23 -37.254 -53.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.636.092 -32.867.782Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri893.361 1.688.482Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 893.361 1.688.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.742.731 -31.179.300DÖNEM KARI (ZARARI)-10.742.731 -31.179.300Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.742.731 -31.179.300Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,03580000 -0,01039000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 -41.974 -3.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -52.468 -5.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 10.494 1.105Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 10.494 1.105Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.974 -3.919TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.784.705 -31.183.219Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.784.705 -31.183.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932506BIST