***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:13
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-440.774 -137.378
Dönem Karı (Zararı)
-10.742.731 -31.179.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.742.731 -31.179.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.548.468 31.013.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 64.295 101.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.713.831 33.126.068
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 11.713.831 33.126.068
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.685 16.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 43.685 16.699
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-396.661 -574.275
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -616.076 -709.017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-23 219.415 134.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -893.361 -1.688.482
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.679 41.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-223.236 -298.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.876 -164.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -130.330 -134.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -25.546 -30.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.126 226.517
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -226.085 250.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.041 -24.479
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5-8 174.199 -5.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.699 7.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 43.174 4.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -54.873 2.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -66.594 67.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194.233 -566.920
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 194.233 -568.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 1.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.373 137.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 80.612 151.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18-10 -208.985 -14.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-417.499 -464.573
Ödenen Faiz
23 -15.164 0
Alınan Faiz
23 0 327.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -8.111 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.503 23.524
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 0 23.524
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -12.503 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.433 -98.043
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -140.433 -98.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.710 -211.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-593.710 -211.897
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.013.766 651.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.420.056 439.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015
Transferler
132.086.684 -132.086.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.919 -31.179.300 -31.183.219 0 -31.183.219
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -81.804 139.226 420.251.375 -31.179.300 728.795.796 0 728.795.796
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.974 -10.742.731 -10.784.705 0 -10.784.705
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -167.405 139.226 633.212.648 -10.742.731 962.108.037 0 962.108.037
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.420.056 10.013.766
Finansal Yatırımlar
4 12.505 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 12.505 2
Ticari Alacaklar
6 657.479 501.231
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 463.720 333.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 193.759 168.213
Diğer Alacaklar
7 15.421.521 14.493.453
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 15.392.407 14.467.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.114 26.073
Peşin Ödenmiş Giderler
8 611.928 531.972
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 611.928 531.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 17.219 9.108
Diğer Dönen Varlıklar
18 869.189 949.801
ARA TOPLAM
27.009.897 26.499.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.009.897 26.499.333
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.224.991.211 1.236.705.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.224.991.211 1.236.705.042
Diğer Alacaklar
7 2.164.996 2.248.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.124.724 2.207.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.040.000 5.040.000
Maddi Duran Varlıklar
12 430.949 448.870
Taşıtlar
12 411.299 427.535
Mobilya ve Demirbaşlar
12 19.650 21.335
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 92.566 134.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 8.599 13.178
Diğer Haklar
14 8.599 13.178
Peşin Ödenmiş Giderler
508.557 762.712
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 508.557 762.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.233.236.878 1.245.352.397
TOPLAM VARLIKLAR
1.260.246.775 1.271.851.730
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.261 169.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 57.261 169.430
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 57.261 169.430
Ticari Borçlar
6 385.537 390.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 325.416 275.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 60.121 114.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 0 66.594
Diğer Borçlar
7 266.134.336 230.471.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 266.104.336 230.441.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 30.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.819.471 3.791.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 101.293 73.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.718.178 3.718.178
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 380.702 589.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 380.702 589.687
ARA TOPLAM
270.777.307 235.480.093
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.777.307 235.480.093
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Banka Kredileri
9 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9-13 0 0
Diğer Borçlar
7 0 35.282.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 35.282.221
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 262.913 194.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 262.913 194.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 27.098.518 28.002.373
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.361.431 63.478.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
298.138.738 298.958.988
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
962.108.037 972.892.742
Ödenmiş Sermaye
19 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -80.305 -80.305
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.162.856 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-167.405 -125.431
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-167.405 -125.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -167.405 -125.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 139.226 139.226
Yasal Yedekler
19 139.226 139.226
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 633.212.648 420.251.375
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -10.742.731 212.961.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.108.037 972.892.742
TOPLAM KAYNAKLAR
1.260.246.775 1.271.851.730
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.463.933 -1.145.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.358.862 1.456.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -194.655 -189.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-299.726 120.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 95.322 192.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -11.727.835 -33.140.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.932.239 -32.827.526
Finansman Gelirleri
23 333.401 13.216
Finansman Giderleri
23 -37.254 -53.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.636.092 -32.867.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
893.361 1.688.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 893.361 1.688.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.742.731 -31.179.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.742.731 -31.179.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.742.731 -31.179.300
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,03580000 -0,01039000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17 -41.974 -3.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -52.468 -5.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 10.494 1.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 10.494 1.105
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.974 -3.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.784.705 -31.183.219
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.784.705 -31.183.219
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932506
BIST