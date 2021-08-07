***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.317 43.667.405 43.678.722 0 43.678.722Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -66.568 139.226 420.251.375 43.667.405 803.657.737 0 803.657.737Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Transferler212.961.273 -212.961.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-137.139 -51.770.318 -51.907.457 0 -51.907.457Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -262.570 139.226 633.212.648 -51.770.318 920.985.285 0 920.985.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.381 -29.533.523Dönem Karı (Zararı)-51.770.318 43.667.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-51.770.318 43.667.405Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.680.240 -44.010.562Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 136.021 200.375Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler55.664.528 -45.171.910Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 55.664.528 -45.171.910Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.624 57.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 80.120 57.134Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -56.496 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.570.113 -616.158Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -1.995.922 -1.370.169Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 425.809 754.011Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.573.467 1.559.655İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-353 -71.057Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 31.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-156.843 -29.996.958Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-122.163 -442.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -59.276 -375.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -62.887 -66.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-827.623 838.086İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -839.632 865.217İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 12.009 -27.131Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 264.129 48.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler195.429 98.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 152.850 46.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 42.579 52.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -54.090 38.111Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler468.453 -30.765.103İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğe 468.453 -30.796.353İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 31.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.978 187.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 132.783 161.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -213.761 25.546Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.246.921 -30.340.115Ödenen Faiz23 -27.134 0Alınan Faiz23 1.100.674 806.592Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.150 29.847.099Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları4 0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 -12.150 29.847.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-116.880 -172.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri9 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -116.880 -172.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-302.411 141.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-302.411 141.076DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.013.766 651.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.711.355 792.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.711.355 10.013.766Finansal Yatırımlar4 11.181 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 11.181 2Ticari Alacaklar6 636.184 501.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 406.556 333.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 229.628 168.213Diğer Alacaklar7 16.229.881 14.493.453İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 16.215.817 14.467.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.064 26.073Peşin Ödenmiş Giderler1.030.555 531.972İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.030.555 531.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 37.143 9.108Diğer Dönen Varlıklar18 788.983 949.801ARA TOPLAM28.445.282 26.499.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.445.282 26.499.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.181.041.838 1.236.705.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.181.041.838 1.236.705.042Diğer Alacaklar7 2.210.156 2.248.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.169.884 2.207.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 40.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.040.000 5.040.000Maddi Duran Varlıklar12 413.191 448.870Taşıtlar12 395.063 427.535Mobilya ve Demirbaşlar12 18.128 21.335Kullanım Hakkı Varlıkları13 40.382 134.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.815 13.178Diğer Haklar14 6.815 13.178Peşin Ödenmiş Giderler0 762.712İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 0 762.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.188.752.382 1.245.352.397TOPLAM VARLIKLAR1.217.197.664 1.271.851.730KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 52.550 169.430İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 52.550 169.430Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 52.550 169.430Ticari Borçlar6 610.354 390.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 452.535 275.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 157.819 114.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 12.504 66.594Diğer Borçlar7 266.585.145 230.471.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 266.555.145 230.441.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 30.000Kısa Vadeli Karşılıklar3.782.416 3.791.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 120.734 73.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.661.682 3.718.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler212.000 589.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 212.000 589.687ARA TOPLAM271.254.969 235.480.093TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER271.254.969 235.480.093UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 0 0Diğer Borçlar7 0 35.282.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 0 35.282.221Uzun Vadeli Karşılıklar17 398.863 194.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 398.863 194.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 24.394.621 28.002.373Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 163.926 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 163.926 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.957.410 63.478.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.212.379 298.958.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar920.985.285 972.892.742Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -262.570 -125.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -262.570 -125.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -262.570 -125.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 139.226Yasal Yedekler19 139.226 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 633.212.648 420.251.375Net Dönem Karı veya Zararı19 -51.770.318 212.961.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR920.985.285 972.892.742TOPLAM KAYNAKLAR1.217.197.664 1.271.851.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -2.587.486 -1.832.432 -1.123.553 -686.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.452.245 2.540.867 2.093.383 1.084.677Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.317.714 -982.794 -1.123.059 -793.059ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-452.955 -274.359 -153.229 -395.191Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 136.319 45.551.487 40.997 45.359.387Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -55.694.695 -19.397 -43.966.860 33.121.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-56.011.331 45.257.731 -44.079.092 78.085.257Finansman Gelirleri23 731.484 23.723 398.083 10.507Finansman Giderleri23 -63.938 -54.394 -26.684 -922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-55.343.785 45.227.060 -43.707.693 78.094.842Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.573.467 -1.559.655 2.680.106 -3.248.137Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.573.467 -1.559.655 2.680.106 -3.248.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705DÖNEM KARI (ZARARI)-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-51.770.318 43.667.405 -41.027.587 74.846.705Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,17260000 0,14560000 -0,13680000 0,24950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-137.139 11.317 -95.165 15.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -171.424 14.509 -118.956 19.533Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.285 -3.192 23.791 -4.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 34.285 -3.192 23.791 -4.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-137.139 11.317 -95.165 15.236TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.907.457 43.678.722 -41.122.752 74.861.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-51.907.457 43.678.722 -41.122.752 74.861.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955755BIST