***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.886 115.259.953 115.272.839 0 115.272.839Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -64.999 139.226 420.251.375 115.259.953 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Transferler212.961.273 -212.961.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.934 -19.705.400 -19.797.334 0 -19.797.334Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.724.026 5.724.026 -5.724.026 -5.724.026 0 -5.724.026Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -5.804.331 24.162.856 -217.365 5.863.252 627.488.622 -19.705.400 947.371.382 0 947.371.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.318.802 -29.508.437Dönem Karı (Zararı)-19.705.400 115.259.953Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.705.400 115.259.953Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.223.760 -115.761.649Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 178.877 299.146Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.108.625 -120.517.552Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 22.108.625 -120.517.552Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.480 68.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 98.976 68.578Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -56.496 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.330.511 -891.807Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -2.935.484 -1.848.332Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 604.973 956.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.401.243 5.316.847Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-347.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-347.000 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-353 -88.093Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.115 51.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.691.765 -30.190.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.747 -127.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-648.424 5.556.947İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -669.597 5.617.770İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 21.173 -60.823Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 326.882 59.398Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.961 84.604İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 198.993 74.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -11.032 10.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -34.219 24.774Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.425.636 -36.065.216İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -1.425.636 -36.095.216İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 30.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.597 385.154Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 273.861 227.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -348.458 158.023Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.173.405 -30.692.493Ödenen Faiz23 -477.511 0Alınan Faiz23 1.373.780 1.184.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -41.666 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.359.386 29.899.242Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 0 29.899.242Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-17.806 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.808 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -9.808 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 5.387.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.907.155 -216.681İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-5.724.026 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları22 -5.724.026 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -183.129 -216.681YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.866.571 174.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.866.571 174.124DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.013.766 651.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.147.195 825.633Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.275.626 10.013.766Finansal Yatırımlar4 17.676 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 17.676 2Ticari Alacaklar6 530.086 501.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 264.003 333.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 266.083 168.213Diğer Alacaklar7 16.641.688 14.493.453İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 16.636.788 14.467.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.900 26.073Peşin Ödenmiş Giderler8 966.208 531.972İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 966.208 531.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 50.774 9.108Diğer Dönen Varlıklar18 675.940 949.801ARA TOPLAM26.157.998 26.499.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.157.998 26.499.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.214.596.902 1.236.705.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.214.596.902 1.236.705.042Diğer Alacaklar7 2.304.966 2.248.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.264.694 2.207.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 40.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 5.040.000Maddi Duran Varlıklar405.376 448.870Taşıtlar12 378.828 427.535Mobilya ve Demirbaşlar12 26.548 21.335Kullanım Hakkı Varlıkları13 15.535 134.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.429 13.178Diğer Haklar14 6.429 13.178Peşin Ödenmiş Giderler8 1.594 762.712İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.271.851.730KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 13.715 169.430İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 13.715 169.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 13.715 169.430Ticari Borçlar6 578.685 390.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 474.723 275.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 103.962 114.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 32.375 66.594Diğer Borçlar7 264.401.246 230.471.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 264.371.246 230.441.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 30.000Kısa Vadeli Karşılıklar3.769.746 3.791.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 108.064 73.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.661.682 3.718.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 241.229 589.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 241.229 589.687ARA TOPLAM269.036.996 235.480.093TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER269.036.996 235.480.093UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 0Diğer Borçlar0 35.282.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 0 35.282.221Uzun Vadeli Karşılıklar17 373.882 194.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 373.882 194.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 26.578.147 28.002.373Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 128.393 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 128.393 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.080.422 63.478.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER296.117.418 298.958.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar947.371.382 972.892.742Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -5.804.331 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -217.365 -125.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -217.365 -125.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -217.365 -125.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 5.863.252 139.226Yasal Yedekler19 5.863.252 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 627.488.622 420.251.375Net Dönem Karı veya Zararı19 -19.705.400 212.961.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR947.371.382 972.892.742TOPLAM KAYNAKLAR1.243.488.800 1.271.851.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri20 -4.056.987 -2.704.443 -1.469.501 -872.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.075.555 3.513.957 1.623.310 973.090Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.490.329 -1.185.827 -172.615 -203.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-471.761 -376.313 -18.806 -101.954Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 592.036 121.032.529 455.717 75.481.042Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -22.154.986 -36.556 33.539.709 -17.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.034.711 120.619.660 33.976.620 75.361.929Finansman Gelirleri23 1.004.590 41.548 273.106 17.825Finansman Giderleri23 -76.522 -84.408 -12.584 -30.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.106.643 120.576.800 34.237.142 75.349.740Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.401.243 -5.316.847 -2.172.224 -3.757.192Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.401.243 -5.316.847 -2.172.224 -3.757.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.705.400 115.259.953 32.064.918 71.592.548DÖNEM KARI (ZARARI)-19.705.400 115.259.953 32.064.918 DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.705.400 115.259.953 32.064.918 71.592.548Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06570000 0,38420000 0,10690000 0,23860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.934 12.886 -49.960 1.569Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -114.917 16.521 -62.449 2.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.983 -3.635 12.489 -443Tanım 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.934 12.886 -49.960 1.569TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.797.334 115.272.839 32.014.958 71.594.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-19.797.334 115.272.839 32.014.958 71.594.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972946BIST