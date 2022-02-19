***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 759.979.015Transferler132.086.684 -132.086.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.546 212.961.273 212.913.727 212.913.727Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 972.892.742Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Transferler212.961.273 -212.961.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.574 318.988.362 318.998.936 0 318.998.936Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Avansı241.008.223 241.008.223 241.008.223Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-16.178.452 16.178.452 -16.178.452 -16.178.452 0 -16.178.452Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-269.841.738 -29.222.924Dönem Karı (Zararı)318.988.362 212.961.273Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)318.988.362 212.961.273Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-322.363.668 -214.018.903Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-21 214.054 398.495Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-351.177.092 -220.185.371Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -351.177.092 -220.185.371Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.177.502 93.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 61.915 90.808Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.115.587 2.296Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.178.877 -1.160.486Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -3.961.839 -2.316.988Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 759.031 1.161.765Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 38.582 2.770Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -14.651 -8.033Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -540.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -540.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 14.260.103 10.708.674Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.037.863 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -1.402.863 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -635.000 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 17.378.505 -3.293.084Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -40.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-268.597.301 -29.353.077Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-47.520 -394.937İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -4.986 -238.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -42.534 -156.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.994.477 5.713.266İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -5.010.514 5.754.946İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 16.037 -41.680Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 491.833 288.218Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler453.637 238.438İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 358.149 156.586İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 95.488 81.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -30.500 24.774Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-264.651.000 -35.836.039İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -264.655.844 -35.866.039İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.844 30.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.726 613.203Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 418.989 609.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18-10 -238.263 3.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-271.972.607 -30.410.707Ödenen Faiz22-24 -584.270 -425.063Alınan Faiz22-24 2.771.065 1.612.846Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -55.926 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI52.566.899 38.965.865Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 45.350.310 38.617.206Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 -16.661 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.584.158 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 1.584.158 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.908 -18.368Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -25.908 -10.652Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -7.716Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.675.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.632.077 -380.684Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 241.008.223 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-16.178.452 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -16.178.452 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -197.694 -380.684YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.357.238 9.362.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.357.238 9.362.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.013.766 651.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.371.004 10.013.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.371.004 10.013.766Finansal Yatırımlar4 16.913 2Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 16.913 2Ticari Alacaklar6 535.004 501.231İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 331.118 333.018İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 203.886 168.213Diğer Alacaklar7 20.504.820 14.493.453İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 20.494.784 14.467.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.036 26.073Peşin Ödenmiş Giderler8 548.614 531.972İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 548.614 531.972Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 65.034 9.108Diğer Dönen Varlıklar18 530.812 949.801ARA TOPLAM39.572.201 26.499.333TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.572.201 26.499.333DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.525.153.067 1.236.705.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.525.153.067 1.236.705.042Diğer Alacaklar7 2.404.167 2.248.234İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.363.895 2.207.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 40.272Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0 5.040.000Maddi Duran Varlıklar12 220.925 448.870Taşıtlar12 181.298 427.535Mobilya ve Demirbaşlar12 39.627 21.335Kullanım Hakkı Varlıkları13 0 134.361Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 6.043 13.178Diğer Haklar14 6.043 13.178Peşin Ödenmiş Giderler8 254.237 762.712İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 254.237 762.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.528.038.439 1.245.352.397TOPLAM VARLIKLAR1.567.610.640 1.271.851.730KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 169.430İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 169.430Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 0 169.430Ticari Borçlar6 836.594 390.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 628.264 275.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 208.330 114.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 36.094 66.594Diğer Borçlar7 1.249.446 230.471.728İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 1.214.602 230.441.728İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.844 30.000Kısa Vadeli Karşılıklar5.944.006 3.791.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 110.241 73.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.833.765 3.718.178Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 223.657 589.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 223.657 589.687ARA TOPLAM8.289.797 235.480.093TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.289.797 235.480.093UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar7 0 35.282.221İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 0 35.282.221Uzun Vadeli Karşılıklar17 206.510 194.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 206.510 194.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 42.265.119 28.002.373Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 127.765 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 127.765 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.599.394 63.478.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.889.191 298.958.988ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.516.721.449 972.892.742Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Sermaye Avansı19 241.008.223 0Geri Alınmış Paylar (-)19 -16.258.757 -80.305Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -114.857 -125.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -114.857 -125.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -114.857 -125.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 16.317.678 139.226Yasal Yedekler19 16.317.678 139.226Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 617.034.196 420.251.375Net Dönem Karı veya Zararı19 318.988.362 212.961.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.516.721.449 972.892.742TOPLAM KAYNAKLAR1.567.610.640 1.271.851.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 45.350.310 38.932.085Satışların Maliyeti20 -62.777.477 -35.649.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-17.427.167 3.282.944BRÜT KAR (ZARAR)-17.427.167 3.282.944Genel Yönetim Giderleri21 -6.542.885 -4.302.766Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 405.023.968 261.567.504Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -48.350.054 -37.279.086ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)332.703.862 223.268.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 635.000 540.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)333.338.862 223.808.596Finansman Gelirleri24 0 0Finansman Giderleri24 -90.397 -126.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)333.248.465 223.681.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.260.103 -10.720.560Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -14.260.103 -10.720.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)318.988.362 212.961.273DÖNEM KARI (ZARARI)318.988.362 212.961.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.988.362 212.961.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 1,06330000 0,70990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.574 -47.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 13.217 -59.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.886Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.574 -47.546TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)318.998.936 212.913.727Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları318.998.936 212.913.727http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003026BIST