***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 0 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler212.961.273 -212.961.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.974 -10.742.731 -10.784.705 0 -10.784.705Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 0 -80.305 24.162.856 -167.405 139.226 633.212.648 -10.742.731 962.108.037 0 962.108.037Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-442.146 -442.146 0 -442.146Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303Transferler240.000.000 -241.008.223 1.008.223 318.546.216 -318.546.216 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.237 6.006.657 6.035.894 0 6.035.894Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 15.583.748 0 -16.258.757 25.171.079 -85.620 16.317.678 935.580.412 6.006.657 1.522.315.197 0 1.522.315.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.220.950 -440.774Dönem Karı (Zararı)6.006.657 -10.742.731Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.006.657 -10.742.731Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.398.053 10.548.468Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-21 11.396 64.295Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.293.886 11.713.831Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -7.293.886 11.713.831Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-35.598 43.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 -35.598 43.685Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.328.338 -396.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -1.403.609 -615.704Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 43.606 212.903Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 -96.133 -372Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 127.798 6.512Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 346.873 -893.361İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 901.500 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 16.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.529.942 -223.236Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler241.720 -155.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 78.052 -130.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 163.668 -25.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.726.725 -229.126İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -15.726.030 -226.085İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -695 -3.041Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 61.606 174.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-69.403 -11.699İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 66.104 43.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -135.507 -54.873Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 75.661 -66.594Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-126.698 194.233İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -121.854 194.233İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.844 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.897 -128.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 146.280 80.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18-10 -132.383 -208.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.921.338 -417.499Ödenen Faiz22-24 -11.334 -15.164Alınan Faiz22-24 680.725 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 30.997 -8.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.838.500 -12.503Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 12.838.500 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -12.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -140.433Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -140.433YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.382.450 -593.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.382.450 -593.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.371.004 10.013.766DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.988.554 9.420.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.988.554 17.371.004Finansal Yatırımlar4 17.964 16.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 17.964 16.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar4 17.964 16.913Ticari Alacaklar6 291.323 535.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 246.946 331.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.377 203.886Diğer Alacaklar7 36.580.701 20.504.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 36.569.970 20.494.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.731 10.036Peşin Ödenmiş Giderler8 639.550 548.614İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 639.550 548.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 65.034Diğer Dönen Varlıklar18 384.532 530.812ARA TOPLAM51.902.624 39.572.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.902.624 39.572.201DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.518.705.903 1.525.153.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.518.705.903 1.525.153.067Diğer Alacaklar7 2.698.406 2.404.167İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 2.658.134 2.363.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 40.272 40.272Maddi Duran Varlıklar12 209.914 220.925Taşıtlar12 173.178 181.298Mobilya ve Demirbaşlar12 36.736 39.627Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.658 6.043Diğer Haklar14 5.658 6.043Peşin Ödenmiş Giderler8 101.695 254.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 101.695 254.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.521.721.576 1.528.038.439TOPLAM VARLIKLAR1.573.624.200 1.567.610.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 717.407 836.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 642.830 628.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 74.577 208.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 111.755 36.094Diğer Borçlar7 1.155.020 1.249.446İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 1.125.020 1.214.602İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.000 34.844Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 538.239 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.891.462 5.944.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 57.697 110.241Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.833.765 5.833.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler572.003 223.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 572.003 223.657ARA TOPLAM8.985.886 8.289.797TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.985.886 8.289.797UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar186.910 206.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 186.910 206.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 42.047.025 42.265.119Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler89.182 127.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 89.182 127.765TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.323.117 42.599.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.309.003 50.889.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.522.315.197 1.516.721.449Ödenmiş Sermaye19 540.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Sermaye Avansı19 0 241.008.223Geri Alınmış Paylar (-)19 -16.258.757 -16.258.757Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 25.171.079 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -85.620 -114.857Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -85.620 -114.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -85.620 -114.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 16.317.678 16.317.678Yasal Yedekler19 16.317.678 16.317.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 935.580.412 617.034.196Net Dönem Karı veya Zararı19 6.006.657 318.988.362TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.522.315.197 1.516.721.449TOPLAM KAYNAKLAR1.573.624.200 1.567.610.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12.838.500 0Satışların Maliyeti-13.762.573 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-924.073 0BRÜT KAR (ZARAR)-924.073 0Genel Yönetim Giderleri20 -2.319.493 -1.463.933Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 10.312.296 1.787.587Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -702.707 -11.922.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.366.023 -11.598.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.366.023 -11.598.838Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri23 -12.493 -37.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.353.530 -11.636.092Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-346.873 893.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -572.276 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 225.403 893.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.006.657 -10.742.731DÖNEM KARI (ZARARI)6.006.657 -10.742.731Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.006.657 -10.742.731Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01110000 -0,03580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.237 -41.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 36.546 -52.468Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.309 10.494Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -7.309 10.494Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.237 -41.974TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.035.894 -10.784.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.035.894 -10.784.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023989BIST