***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 18:10
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 0 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
212.961.273 -212.961.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.974 -10.742.731 -10.784.705 0 -10.784.705
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 0 -80.305 24.162.856 -167.405 139.226 633.212.648 -10.742.731 962.108.037 0 962.108.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-442.146 -442.146 0 -442.146
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Transferler
240.000.000 -241.008.223 1.008.223 318.546.216 -318.546.216 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.237 6.006.657 6.035.894 0 6.035.894
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 0 -16.258.757 25.171.079 -85.620 16.317.678 935.580.412 6.006.657 1.522.315.197 0 1.522.315.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.220.950 -440.774
Dönem Karı (Zararı)
6.006.657 -10.742.731
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.006.657 -10.742.731
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.398.053 10.548.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-21 11.396 64.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.293.886 11.713.831
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -7.293.886 11.713.831
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-35.598 43.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -35.598 43.685
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.328.338 -396.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -1.403.609 -615.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 43.606 212.903
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -96.133 -372
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 127.798 6.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 346.873 -893.361
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 901.500 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 16.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.529.942 -223.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
241.720 -155.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 78.052 -130.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 163.668 -25.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.726.725 -229.126
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -15.726.030 -226.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -695 -3.041
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 61.606 174.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.403 -11.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 66.104 43.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -135.507 -54.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 75.661 -66.594
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.698 194.233
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -121.854 194.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.844 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.897 -128.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 146.280 80.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18-10 -132.383 -208.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.921.338 -417.499
Ödenen Faiz
22-24 -11.334 -15.164
Alınan Faiz
22-24 680.725 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 30.997 -8.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.838.500 -12.503
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 12.838.500 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -12.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -140.433
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -140.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.382.450 -593.710
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.382.450 -593.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.371.004 10.013.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.988.554 9.420.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.988.554 17.371.004
Finansal Yatırımlar
4 17.964 16.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 17.964 16.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 17.964 16.913
Ticari Alacaklar
6 291.323 535.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 246.946 331.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.377 203.886
Diğer Alacaklar
7 36.580.701 20.504.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 36.569.970 20.494.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.731 10.036
Peşin Ödenmiş Giderler
8 639.550 548.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 639.550 548.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 65.034
Diğer Dönen Varlıklar
18 384.532 530.812
ARA TOPLAM
51.902.624 39.572.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.902.624 39.572.201
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.518.705.903 1.525.153.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.518.705.903 1.525.153.067
Diğer Alacaklar
7 2.698.406 2.404.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 2.658.134 2.363.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 40.272 40.272
Maddi Duran Varlıklar
12 209.914 220.925
Taşıtlar
12 173.178 181.298
Mobilya ve Demirbaşlar
12 36.736 39.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 5.658 6.043
Diğer Haklar
14 5.658 6.043
Peşin Ödenmiş Giderler
8 101.695 254.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 101.695 254.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.521.721.576 1.528.038.439
TOPLAM VARLIKLAR
1.573.624.200 1.567.610.640
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 717.407 836.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 642.830 628.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 74.577 208.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 111.755 36.094
Diğer Borçlar
7 1.155.020 1.249.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 1.125.020 1.214.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.000 34.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 538.239 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.891.462 5.944.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 57.697 110.241
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.833.765 5.833.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
572.003 223.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 572.003 223.657
ARA TOPLAM
8.985.886 8.289.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.985.886 8.289.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
186.910 206.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 186.910 206.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 42.047.025 42.265.119
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
89.182 127.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 89.182 127.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.323.117 42.599.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.309.003 50.889.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.522.315.197 1.516.721.449
Ödenmiş Sermaye
19 540.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 15.583.748 15.583.748
Sermaye Avansı
19 0 241.008.223
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 25.171.079 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -85.620 -114.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -85.620 -114.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -85.620 -114.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
19 16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 935.580.412 617.034.196
Net Dönem Karı veya Zararı
19 6.006.657 318.988.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.522.315.197 1.516.721.449
TOPLAM KAYNAKLAR
1.573.624.200 1.567.610.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12.838.500 0
Satışların Maliyeti
-13.762.573 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-924.073 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-924.073 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.319.493 -1.463.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 10.312.296 1.787.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -702.707 -11.922.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.366.023 -11.598.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.366.023 -11.598.838
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
23 -12.493 -37.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.353.530 -11.636.092
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-346.873 893.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -572.276 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 225.403 893.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.006.657 -10.742.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.006.657 -10.742.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.006.657 -10.742.731
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,01110000 -0,03580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.237 -41.974
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 36.546 -52.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.309 10.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -7.309 10.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.237 -41.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.035.894 -10.784.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.035.894 -10.784.705
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023989
BIST