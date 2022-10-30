***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2022 14:06
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742
Transferler
212.961.273 -212.961.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-91.934 -19.705.400 -19.797.334 0 -19.797.334
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.724.026 5.724.026 -5.724.026 -5.724.026 0 -5.724.026
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 -5.804.331 24.162.856 -217.365 5.863.252 627.488.622 -19.705.400 1.516.721.449 0 1.516.721.449
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-442.146 -442.146 0 -442.146
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303
Transferler
240.000.000 -241.008.223 1.008.223 318.546.216 -318.546.216
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.763 300.045.036 300.072.799 0 300.072.799
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -87.094 16.317.678 935.580.412 300.045.036 1.816.352.102 0 1.816.352.102
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.481.725 -2.190.371
Dönem Karı (Zararı)
300.045.036 -19.705.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
300.045.036 -19.705.400
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-303.944.487 18.223.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-21 31.311 178.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-319.127.643 22.108.625
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-22 -319.127.643 22.108.625
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.976.170 42.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 63.253 98.976
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.912.917 -56.496
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.655.033 -2.330.473
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -5.662.896 -2.935.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 43.265 604.973
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 1.014.793 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -50.195 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 14.820.283 -1.401.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -347.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -347.000
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 10.425 -353
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -27.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.842.289 -1.563.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
173.732 -23.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 33.996 69.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 139.736 -92.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.378.583 -648.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-7 -5.422.545 -669.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 43.962 21.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 272.035 326.882
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.338 187.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6 91.098 198.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -17.760 -11.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 9.433 -34.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-710.006 -1.425.636
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-7 -705.202 -1.425.636
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.804 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
717.762 53.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 530.812 273.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18-10 186.950 -220.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.741.740 -3.044.974
Ödenen Faiz
22-24 -43.265 -477.511
Alınan Faiz
22-24 2.332.379 1.373.780
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -1.029.099 -41.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
747.143 5.359.386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 15.660.784 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-14.883.557 -17.806
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.084 -9.808
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -30.084 -9.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.387.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.907.155
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 -5.724.026
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -183.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.734.582 -2.738.140
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.734.582 -2.738.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.371.004 10.013.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.636.422 7.275.626
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.636.422 17.371.004
Finansal Yatırımlar
4 1.969.280 16.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.969.280 16.913
Ticari Alacaklar
361.272 535.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 297.122 331.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.150 203.886
Diğer Alacaklar
7 27.474.910 20.504.820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 27.474.142 20.494.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 768 10.036
Peşin Ödenmiş Giderler
530.816 548.614
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 530.816 548.614
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 65.034
Diğer Dönen Varlıklar
17 0 530.812
ARA TOPLAM
40.972.700 39.572.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.972.700 39.572.201
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.841.540.692 1.525.153.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.841.540.692 1.525.153.067
Diğer Alacaklar
7 3.128.384 2.404.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 3.122.806 2.363.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.578 40.272
Maddi Duran Varlıklar
10 220.854 220.925
Taşıtlar
10 162.355 181.298
Mobilya ve Demirbaşlar
10 58.499 39.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.887 6.043
Diğer Haklar
12 4.887 6.043
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 254.237
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 254.237
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.844.894.817 1.528.038.439
TOPLAM VARLIKLAR
1.885.867.517 1.567.610.640
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 859.737 836.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 669.167 628.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 190.570 208.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 45.527 36.094
Diğer Borçlar
7 539.440 1.249.446
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 509.400 1.214.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 30.040 34.844
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 141.205 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.855.582 5.944.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 108.900 110.241
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.746.682 5.833.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
538.373 223.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 538.373 223.657
ARA TOPLAM
12.979.864 8.289.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.979.864 8.289.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 236.400 206.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 236.400 206.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 56.299.151 42.265.119
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 127.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 127.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.535.551 42.599.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.515.415 50.889.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.816.352.102 1.516.721.449
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.583.748 15.583.748
Sermaye Avansı
18 0 241.008.223
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -16.258.757 -16.258.757
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 25.171.079 24.162.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -87.094 -114.857
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -87.094 -114.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -87.094 -114.857
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 16.317.678 16.317.678
Yasal Yedekler
18 16.317.678 16.317.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 935.580.412 617.034.196
Net Dönem Karı veya Zararı
18 300.045.036 318.988.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.816.352.102 1.516.721.449
TOPLAM KAYNAKLAR
1.885.867.517 1.567.610.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 15.660.784 0 18.567 0
Satışların Maliyeti
19 -15.731.913 0 -29.031 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-71.129 0 -10.464 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-71.129 0 -10.464 0
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.931.292 -4.056.987 -2.218.447 -1.469.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 329.065.050 6.325.181 30.836.795 2.005.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.103.314 -23.645.315 -43.858 33.367.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
314.959.315 -21.377.121 28.564.026 33.902.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 347.000 0 347.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
314.959.315 -21.030.121 28.564.026 34.249.726
Finansman Gelirleri
23 0 0 0 273.106
Finansman Giderleri
23 -93.996 -76.522 -49.060 -12.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
314.865.319 -21.106.643 28.514.966 34.510.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.820.283 1.401.243 -1.359.185 -2.172.224
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -793.192 0 -155.258 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -14.027.091 1.401.243 -1.203.927 -2.172.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,60010000 -0,06570000 0,05030000 0,10780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.763 -91.934 -44.429 -49.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16