***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -125.431 139.226 420.251.375 212.961.273 972.892.742 0 972.892.742Transferler212.961.273 -212.961.273Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-91.934 -19.705.400 -19.797.334 0 -19.797.334Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.724.026 5.724.026 -5.724.026 -5.724.026 0 -5.724.026Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -5.804.331 24.162.856 -217.365 5.863.252 627.488.622 -19.705.400 1.516.721.449 0 1.516.721.449Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.988.362 1.516.721.449 0 1.516.721.449Hatalara İlişkin Düzeltmeler-442.146 -442.146 0 -442.146Düzeltmelerden Sonraki Tutar15.583.748 241.008.223 -16.258.757 24.162.856 -114.857 16.317.678 617.034.196 318.546.216 1.516.279.303 0 1.516.279.303Transferler240.000.000 -241.008.223 1.008.223 318.546.216 -318.546.216Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.763 300.045.036 300.072.799 0 300.072.799Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 15.583.748 -16.258.757 25.171.079 -87.094 16.317.678 935.580.412 300.045.036 1.816.352.102 0 1.816.352.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.481.725 -2.190.371Dönem Karı (Zararı)300.045.036 -19.705.400Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)300.045.036 -19.705.400Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-303.944.487 18.223.798Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-21 31.311 178.877Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-319.127.643 22.108.625Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -319.127.643 22.108.625Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.976.170 42.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 63.253 98.976Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 4.912.917 -56.496Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.655.033 -2.330.473Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -5.662.896 -2.935.446Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 43.265 604.973Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 1.014.793 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -50.195 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 14.820.283 -1.401.243Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -347.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -347.000İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 10.425 -353Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -27.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.842.289 -1.563.372Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler173.732 -23.732İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 33.996 69.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 139.736 -92.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.378.583 -648.424İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -5.422.545 -669.597İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 43.962 21.173Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 272.035 326.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.338 187.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 91.098 198.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -17.760 -11.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 9.433 -34.219Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-710.006 -1.425.636İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -705.202 -1.425.636İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.804 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler717.762 53.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 530.812 273.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18-10 186.950 -220.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.741.740 -3.044.974Ödenen Faiz22-24 -43.265 -477.511Alınan Faiz22-24 2.332.379 1.373.780Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -1.029.099 -41.666YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI747.143 5.359.386Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 15.660.784 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-14.883.557 -17.806Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.084 -9.808Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -30.084 -9.808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.387.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -5.907.155İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 -5.724.026Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -183.129YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.734.582 -2.738.140NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.734.582 -2.738.140DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.371.004 10.013.766DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.636.422 7.275.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.636.422 17.371.004Finansal Yatırımlar4 1.969.280 16.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.969.280 16.913Ticari Alacaklar361.272 535.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 297.122 331.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 64.150 203.886Diğer Alacaklar7 27.474.910 20.504.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 27.474.142 20.494.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 768 10.036Peşin Ödenmiş Giderler530.816 548.614İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 530.816 548.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 0 65.034Diğer Dönen Varlıklar17 0 530.812ARA TOPLAM40.972.700 39.572.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.972.700 39.572.201DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.841.540.692 1.525.153.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.841.540.692 1.525.153.067Diğer Alacaklar7 3.128.384 2.404.167İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 3.122.806 2.363.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.578 40.272Maddi Duran Varlıklar10 220.854 220.925Taşıtlar10 162.355 181.298Mobilya ve Demirbaşlar10 58.499 39.627Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.887 6.043Diğer Haklar12 4.887 6.043Peşin Ödenmiş Giderler8 0 254.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 0 254.237TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.844.894.817 1.528.038.439TOPLAM VARLIKLAR1.885.867.517 1.567.610.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 859.737 836.594İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 669.167 628.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 190.570 208.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 45.527 36.094Diğer Borçlar7 539.440 1.249.446İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 509.400 1.214.602İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 30.040 34.844Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 141.205 0Kısa Vadeli Karşılıklar10.855.582 5.944.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 108.900 110.241Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.746.682 5.833.765Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler538.373 223.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 538.373 223.657ARA TOPLAM12.979.864 8.289.797TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.979.864 8.289.797UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 236.400 206.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 236.400 206.510Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 56.299.151 42.265.119Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 0 127.765İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 0 127.765TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.535.551 42.599.394TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER69.515.415 50.889.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.816.352.102 1.516.721.449Ödenmiş Sermaye18 540.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 15.583.748 15.583.748Sermaye Avansı18 0 241.008.223Geri Alınmış Paylar (-)18 -16.258.757 -16.258.757Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 25.171.079 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -87.094 -114.857Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -87.094 -114.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -87.094 -114.857Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 16.317.678 16.317.678Yasal Yedekler18 16.317.678 16.317.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 935.580.412 617.034.196Net Dönem Karı veya Zararı18 300.045.036 318.988.362TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.816.352.102 1.516.721.449TOPLAM KAYNAKLAR1.885.867.517 1.567.610.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 15.660.784 0 18.567 0Satışların Maliyeti19 -15.731.913 0 -29.031 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-71.129 0 -10.464 0BRÜT KAR (ZARAR)-71.129 0 -10.464 0Genel Yönetim Giderleri20 -5.931.292 -4.056.987 -2.218.447 -1.469.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 329.065.050 6.325.181 30.836.795 2.005.133Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -8.103.314 -23.645.315 -43.858 33.367.094ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)314.959.315 -21.377.121 28.564.026 33.902.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 347.000 0 347.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)314.959.315 -21.030.121 28.564.026 34.249.726Finansman Gelirleri23 0 0 0 273.106Finansman Giderleri23 -93.996 -76.522 -49.060 -12.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)314.865.319 -21.106.643 28.514.966 34.510.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.820.283 1.401.243 -1.359.185 -2.172.224Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -793.192 0 -155.258 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -14.027.091 1.401.243 -1.203.927 -2.172.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024DÖNEM KARI (ZARARI)300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları300.045.036 -19.705.400 27.155.781 32.338.024Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,60010000 -0,06570000 0,05030000 0,10780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.763 -91.934 -44.429 -49.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16