***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablolarda herhangi bir değişiklik yoktur. '15. Karşılıklar ve Koşullu Varlık ve Yükümlülükler' başlıklı dipnotta değişiklik yapılmıştır.Değişikliğin NedeniŞirketin bağlı ortaklığı adına vermiş olduğu teminat mektubu mükerrer şekilde sehven kendi adına vermiş olduğu teminatlar içerisinde de tabloda gösterilmesi sebebiyle ilgili düzeltme yapılmıştır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların 15. No'lu 'Karşılıklar ve Koşullu Varlık ve Yükümlülükler' başlıklı dipnotunda Şirketin bağlı ortaklık adına vermiş olduğu teminat mektubunun, mükerrer şekilde sehven kendi adına vermiş olduğu teminatlar içerisinde de tabloda gösterilmesi sebebiyle ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Aynı şekilde 'Yıllık Faaliyet Raporu' da ilgili bölümde değişiklik yapılarak yeniden yayınlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Tablosu'nda Net Dönem Zararı tutarı değişmemektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928809BIST