***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
16.04.2021 16:06
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablolarda herhangi bir değişiklik yoktur. '15. Karşılıklar ve Koşullu Varlık ve Yükümlülükler' başlıklı dipnotta değişiklik yapılmıştır.
Değişikliğin Nedeni
Şirketin bağlı ortaklığı adına vermiş olduğu teminat mektubu mükerrer şekilde sehven kendi adına vermiş olduğu teminatlar içerisinde de tabloda gösterilmesi sebebiyle ilgili düzeltme yapılmıştır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların 15. No'lu 'Karşılıklar ve Koşullu Varlık ve Yükümlülükler' başlıklı dipnotunda Şirketin bağlı ortaklık adına vermiş olduğu teminat mektubunun, mükerrer şekilde sehven kendi adına vermiş olduğu teminatlar içerisinde de tabloda gösterilmesi sebebiyle ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Aynı şekilde 'Yıllık Faaliyet Raporu' da ilgili bölümde değişiklik yapılarak yeniden yayınlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Tablosu'nda Net Dönem Zararı tutarı değişmemektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928809
BIST
17:541.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:548,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:549,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:54461,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,02
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:54
|QUAGR
|29,12
|192.770.666
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.181.181
|% 9,95
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.435.094
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,33
|13.910.877
|% -47,39
|
|SAMAT
|5,22
|111.940.981
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.844.285
|% -10,00
|
|LUKSK
|66,25
|14.577.697
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.162.499
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|EREGL
|18,16
|1.278.444.468
|% 0,72
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|PETKM
|6,34
|561.507.673
|% -1,09
|
|FROTO
|182,70
|526.358.169
|% 2,76
|
|GARAN
|7,28
|1.651.682.563
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|747.507.547
|% -8,97
|
|YKBNK
|2,16
|422.428.126
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,88
|357.467.757
|% 2,17
|
|TSKB
|1,30
|161.494.951
|% -2,99
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0583
|8,0627
|% 0,69
|
|Euro
|9,6608
|9,6698
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,1199
|11,1757
|% 1,03
|
|Frank
|8,7430
|8,7957
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1451
|2,1558
|% 0,73
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|15,49
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-0,28
|