***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 09.05.2022Genel Kurul Tarihi 08.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,4 - 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârdan ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ve böylece ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,10 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,13 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 HOLDİNG 08.06.2022 tarihli GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BİLGİLENDİRME NOTU 08052022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 HOLDİNG İLAN METNİ 2021.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Haziran 2022 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027701BIST