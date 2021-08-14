***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında paylarına sahip olduğu, bağlı ortaklığı Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin hakkında medyada çıkan haberlere ilişkin yapmış olduğu açıklama aşağıdadır.' Karayolları Taşımacılık Kanunu kapsamı dışında taşımacılık yapılması hukuki açıdan mümkün olmamakla birlikte şirket politikalarımız gereği de kabul edilemezdir.Metro Turizm olarak hiçbir zaman yasal düzenlemeler dışında taşımacılık yapmadığımız gibi bünyemizde faaliyet gösteren tüm sözleşmeli araç ve işletmelerimiz için böyle bir olayın şüphesinin doğması halinde dahi derhal sözleşme ilişkisi sonlandırılmakta ve gelecekte de hiçbir ticari ilişki kurulmaması için gereken tüm önlemler alınmaktadır.Uzun yıllardır sektöründe lider olarak faaliyet gösteren Metro Turizm' e, doğruluğu araştırılmadan, sosyal medya aracılığıyla usulsüz yolcu taşımacılığı ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarını itham ederek yapılan paylaşımların gerçeklikle bir alakası bulunmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958171BIST