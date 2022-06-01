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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

01.06.2022 12:18
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamakta olup, şirketimizin Onursal Başkanı'dır. Ayrıca kendisinin 19.03.2019 tarihli (sermaye artırımı öncesinde) KAP açıklamasında şirketimize ait paylardan 209.934 adet paya sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %0,07 oranına tekabül etmektedir. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033823


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MRGYO 1,69 19.987.276 % 9,74  
MZHLD 80,35 16.039.046 % 9,69  
AKSEN 23,00 233.928.923 % 8,90  
PENTA 489,10 50.082.119 % 8,33  
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Dolar 16,4361 16,4430 % 0,29  
Euro 17,6333 17,6491 % 0,16  
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Frank 17,0222 17,1247 % -0,03  
Riyal 4,3688 4,3907 % 0,16  
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Altın Ons 1.829 1.829 -8,37  
Altın Gr. 967 967 -2,40  
Cumhuriyet 6.437 6.534 -41,00  
Tam 6.408 6.570 -32,59  
Yarım 3.097 3.178 -15,76  
Çeyrek 1.554 1.589 -7,88  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,07  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 -0,02  
B. Petrol 117 117 1,81  
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