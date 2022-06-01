***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamakta olup, şirketimizin Onursal Başkanı'dır. Ayrıca kendisinin 19.03.2019 tarihli (sermaye artırımı öncesinde) KAP açıklamasında şirketimize ait paylardan 209.934 adet paya sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %0,07 oranına tekabül etmektedir. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033823BIST