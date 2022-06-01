***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2022 12:18
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli basın organlarında Sn. Galip Öztürk hakkında çıkan haberlere ilişkin şirketimiz adına açıklama yapılması gereği doğmuştur. Sn. Galip Öztürk şirketimiz yönetiminde veya idari bir pozisyonda bulunmamakta olup, şirketimizin Onursal Başkanı'dır. Ayrıca kendisinin 19.03.2019 tarihli (sermaye artırımı öncesinde) KAP açıklamasında şirketimize ait paylardan 209.934 adet paya sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu miktar şirketimiz sermayesinin %0,07 oranına tekabül etmektedir. Konu ile ilgili şirketimize gelen bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler tarafımızca basından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033823
BIST
12:272.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 35,69
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
12:2716,4430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
12:2717,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
12:27966,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 966,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler12:27
|OZRDN
|12,91
|1.969.977
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|19.987.276
|% 9,74
|
|MZHLD
|80,35
|16.039.046
|% 9,69
|
|AKSEN
|23,00
|233.928.923
|% 8,90
|
|PENTA
|489,10
|50.082.119
|% 8,33
|
|AVGYO
|2,84
|23.851.204
|% -8,68
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,27
|13.964.317
|% -6,84
|
|METRO
|1,11
|55.304.005
|% -6,72
|
|AVTUR
|2,18
|1.634.109
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.089.382.835
|% 0,20
|
|SASA
|38,34
|1.088.780.947
|% 5,10
|
|KRDMD
|15,01
|857.777.945
|% 2,11
|
|HEKTS
|32,28
|750.883.181
|% 3,07
|
|SISE
|21,20
|717.868.414
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,88
|466.006.418
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,73
|498.721.229
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,30
|122.221.918
|% 1,56
|
|KARSN
|7,10
|437.852.057
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,98
|243.984.243
|% -0,75
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4361
|16,4430
|% 0,29
|
|Euro
|17,6333
|17,6491
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,6264
|20,7299
|% 0,06
|
|Frank
|17,0222
|17,1247
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3688
|4,3907
|% 0,16
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.534
|-41,00
|
|Tam
|6.408
|6.570
|-32,59
|
|Yarım
|3.097
|3.178
|-15,76
|
|Çeyrek
|1.554
|1.589
|-7,88
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,81
|