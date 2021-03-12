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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

12.03.2021 11:47



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli  Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 100,00 bedelli) 600.000.000- TL'ye (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 12.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917836


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