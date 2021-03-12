***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
12.03.2021 11:47
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 100,00 bedelli) 600.000.000- TL'ye (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 12.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917836
BIST
13:231.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.556
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1.561
En Düşük
1.552
13:237,6000
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417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TRILC
|17,71
|9.945.440
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.754.980
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.849.453
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|BURCE
|27,12
|33.146.387
|% -6,29
|
|GLRYH
|10,65
|11.322.845
|% -6,17
|
|ULUSE
|59,15
|1.935.835
|% -6,11
|
|SASA
|45,52
|765.397.642
|% 1,38
|
|GARAN
|8,99
|543.163.778
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,31
|453.780.321
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,49
|360.124.157
|% 0,13
|
|TCELL
|16,71
|356.703.835
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,31
|453.780.321
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|218.187.432
|% 0,74
|
|GARAN
|8,99
|543.163.778
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,49
|360.124.157
|% 0,13
|
|VAKBN
|4,20
|183.843.289
|% 0,24
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5952
|7,6000
|% 1,66
|
|Euro
|9,0549
|9,0633
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5616
|10,6146
|% 1,26
|
|Frank
|8,1411
|8,1901
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0236
|2,0338
|% 1,82
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-21,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|-0,04
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