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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2023 12:33
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi güncellemesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven eksik girilen Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
Aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Metro Holding KSTS TADİL METNİ 2023-2027.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129045


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