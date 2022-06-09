***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
09.06.2022 15:35
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Ahmet HAVUZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Zekeriya ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zekeriya ASLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ahmet HAVUZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) F. Buluç DEMİREL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet HAVUZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Zekeriya ASLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036425
BIST
15:472.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -18,32
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:4717,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0949
|Açılış
|: 17,2500
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,2364
En Düşük
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15:4718,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2115
|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
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18,6578
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|| 3,53
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:45
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|38.267.903
|% 9,96
|
|FONET
|12,89
|53.100.372
|% 8,41
|
|FLAP
|4,26
|76.019.373
|% 8,40
|
|DOCO
|1.639,50
|42.193.480
|% 8,23
|
|TSGYO
|6,75
|51.701.851
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.359.752
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.123.085
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,20
|25.840.131
|% -8,51
|
|THYAO
|45,68
|5.164.648.937
|% -2,23
|
|SISE
|22,20
|2.463.002.773
|% 1,56
|
|SASA
|43,46
|1.847.860.062
|% 1,49
|
|SAHOL
|19,53
|1.479.141.983
|% -1,66
|
|TOASO
|63,10
|1.115.510.249
|% -4,47
|
|EKGYO
|2,61
|554.728.647
|% -2,61
|
|DOHOL
|3,98
|698.051.019
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,59
|678.854.301
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,17
|166.326.816
|% -7,14
|
|ODAS
|2,90
|399.764.055
|% 1,05
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2066
|17,2162
|% 0,53
|
|Euro
|18,5412
|18,5996
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,5226
|21,6305
|% 0,54
|
|Frank
|17,5764
|17,6823
|% 0,82
|
|Riyal
|4,5786
|4,6016
|% 0,58
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-2,68
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,28
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|13,00
|
|Tam
|6.790
|6.961
|4,13
|
|Yarım
|3.282
|3.367
|2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|
Seans Raporu
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