***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli TaşınmazSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/09/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli3.100.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,564Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1,03Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,25Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)56,8Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,214İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.09.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı3.008.293 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesi olarakVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02.09.2021Karşı TarafMersin Özer Ambalaj San.ve Tic.Ltd.ŞtiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiAlıcıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.12.2020 / Özel 2020 - 1451Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar3.068.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatış işlemi değerleme raporunda tespit edilen fiyattan primli gerçekleşmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02.09.2021 tarihli kararı ile şirketimize ait Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli Taşınmaz Mersin Özer Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti'ne satılmış olup satış işlemi 02.09.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu taşınmaza ait değerleme raporu düzenlenmiş olup ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961539BIST