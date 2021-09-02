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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

02.09.2021 18:18



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli Taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/09/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
3.100.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,564
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,03
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,25
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
56,8
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,214
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.09.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
3.008.293 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesi olarak
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.09.2021
Karşı Taraf
Mersin Özer Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Alıcı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.12.2020 / Özel 2020 - 1451
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
3.068.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satış işlemi değerleme raporunda tespit edilen fiyattan primli gerçekleşmiştir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 02.09.2021 tarihli kararı ile şirketimize ait Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli Taşınmaz Mersin Özer Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti'ne satılmış olup satış işlemi 02.09.2021 (bugün)  tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu taşınmaza ait değerleme raporu düzenlenmiş olup ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961539


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