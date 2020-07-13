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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2020 15:36
GÜNCEL HABERLER



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için Gürcistan Merkez Bankası'na yapılan başvuru ve izahname 10.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Konu ile ilgili onay yazısı ekte pdf olarak sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859433


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Riyal 1,8234 1,8325 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 11,01  
Altın Gr. 399 399 2,25  
Cumhuriyet 2.595 2.616 10,70  
Tam 2.673 2.684 11,10  
Yarım 1.297 1.313 5,40  
Çeyrek 649 657 2,70  
Gümüş.Ons 19,29 19,33 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,13  
B. Petrol 43,20 43,20 -0,04  
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