***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 14:22
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC yönetim kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC ‘ ya ait olan Euphoria Hotel'in Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 4.574.447 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 68.616.711 USD'dir. Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 66.558.209 USD olarak hesaplanmaktadır. Kamuoyuna Duyurulur.
17:501.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:508,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
17:5010,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:50494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 494,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:50
|PEKGY
|1,10
|76.300.902
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.953.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.992.873
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.182
|% -9,91
|
|IDGYO
|5,32
|7.230.703
|% -9,52
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,65
|1.149.981.578
|% 2,09
|
|GARAN
|8,42
|949.975.988
|% 1,45
|
|SASA
|27,78
|445.881.914
|% 2,21
|
|KOZAL
|117,50
|374.025.304
|% 0,34
|
|ERBOS
|128,50
|346.482.839
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,89
|258.044.279
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|285.488.736
|% 0,93
|
|GARAN
|8,42
|949.975.988
|% 1,45
|
|THYAO
|13,65
|1.149.981.578
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.300.902
|% 10,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6508
|8,6556
|% -0,50
|
|Euro
|10,2621
|10,2900
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9124
|11,9721
|% -0,71
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3038
|2,3153
|% -0,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|1,13
|