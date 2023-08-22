***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %95 oranında bağlı ortaklığı ‘Metro Euphoria Hotel JSC' Yönetim Kurulunun 22.08.2023 tarihli kararı ile Metro Avrasya İnvestment Georgia JSC'nin %100 oranında sahibi olduğu ‘City Hotel Batumi JSC' şirketinin mülkiyetinde olan Airport Highway N 112, 6004 Batum, Gürcistan adresinde bulunan 116 odalı toplam 7.382,54 m2 alana sahip otel (CITY HOTEL) vasıflı taşınmazın satın alınması yönünde görüşmelere başlanması hususunda karar almıştır. Otelin %100 payına sahip olan City Hotel Batumi JSC şirketiyle yapılan görüşmeler Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatları gereğince yaptırılacak gayrimenkul değerlemesi sonucunda netlik kazanacak olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188153BIST