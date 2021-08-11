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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.08.2021 19:06



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016, 26.07.2016 tarihlerinde almış ve kamuoyuna duyurmuş olduğu, Genel Kurul kararları çerçevesinde, Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 11.08.2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO) payları ile ilgili olarak 1,55 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş  (METRO)  sermayesindeki paylarımız 11.08.2021 tarihi itibariyle % 1,19 olmuştur.   İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Saygılarımızla.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/08/2021 1.500.000 0 1.500.000 2.096.439 3.596.439 % 0,7 % 0,7 % 1,198 % 1,198




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957386


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MARKA 5,06 3.150.128 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.568.316 % 9,99  
VKING 6,29 13.347.972 % 9,97  
KLKIM 14,06 254.220.363 % 9,93  
KARYE 13,06 93.596.680 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6585 8,6641 % 0,76  
Euro 10,1661 10,1758 % 0,81  
Sterlin 11,9713 12,0314 % 1,02  
Frank 9,3558 9,4121 % 0,93  
Riyal 2,3020 2,3135 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 19,84  
Altın Gr. 487 487 9,87  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,13  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,10  
B. Petrol 69,97 69,97 -0,66  
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