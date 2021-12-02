***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Fiyat istikrarı sağlaması maksadıyla pay geri alım işlemleri hususunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin paylarının Borsa İstanbul'da oluşan değerinin şirketimizin gerçek performans ve potansiyelini yansıtmadığı düşüncesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıylaŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı ile- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları doğrultusunda ve 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısının pay sahipleri tarafından kabul edilmiş olan 14. gündem maddesi kararı çerçevesinde şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin kendi paylarında geri alım işlemi yapabilmesine,-İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 15.000.000 TL (onikimilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,- Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 10.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980597BIST