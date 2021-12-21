***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.12.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMETRO, TRAVANET91A5 20.12.2021 6.160.828 1,14 1,229Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde 20.12.2021 tarihinde yapılan pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.20.12.2021 tarihinde 1,18 - 1,25 TL fiyat aralığından (ortalama :1,229 TL) 6.160.828 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin geri alım programı çerçevesinde sahip olduğu pay 9.834.418 adet (sermayeye oranı %1,82) olup toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985266BIST