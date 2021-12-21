***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
21.12.2021 17:47
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 20.12.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METRO, TRAVANET91A5 20.12.2021 6.160.828 1,14 1,229
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde 20.12.2021 tarihinde yapılan pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.
20.12.2021 tarihinde 1,18 - 1,25 TL fiyat aralığından (ortalama :1,229 TL) 6.160.828 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin geri alım programı çerçevesinde sahip olduğu pay 9.834.418 adet (sermayeye oranı %1,82) olup toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985266
BIST