***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
29.03.2023 18:12
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programının Tamamlanması Hususunda
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METRO, TRAVANET91A5 20.12.2021 6.160.828 1,14 1,229
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
METRO, TRAVANET91A5 1,25 1,229 7.577.275 İç Kaynaklar 6.160.828 1,14
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programı tamamlanmıştır.
Şirketimizin daha önceden bildirmiş olduğu geri alım programları ve bedelli sermaye artırımı ile birlikte elde edilen paylar dahil olmak üzere toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129483
BIST