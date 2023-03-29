***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programının Tamamlanması HususundaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 15.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMETRO, TRAVANET91A5 20.12.2021 6.160.828 1,14 1,229Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)METRO, TRAVANET91A5 1,25 1,229 7.577.275 İç Kaynaklar 6.160.828 1,14Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarihli kararı çerçevesinde başlatılan geri alım programı tamamlanmıştır.Şirketimizin daha önceden bildirmiş olduğu geri alım programları ve bedelli sermaye artırımı ile birlikte elde edilen paylar dahil olmak üzere toplamda sahibi olduğumuz şirketimiz paylarının toplamı 12.634.418 adettir. Sahibi olduğumuz payların şirketimiz sermayesine/ oy haklarına oranı %2,34'dir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129483BIST