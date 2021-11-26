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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.11.2021 18:10
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
METRO, TRAVANET91A5 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 1,00 METRO, TRAVANET91A5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 300.000.000 240.000.000,000 80,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL'ye (Beşyüzkırk Milyon Türk Lirası) çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 2021/59 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979894


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