***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METRO, TRAVANET91A5 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 1,00 METRO, TRAVANET91A5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 240.000.000,000 80,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL'ye (Beşyüzkırk Milyon Türk Lirası) çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarih ve 2021/59 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979894BIST