***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METRO, TRAVANET91A5 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 1,00 METRO, TRAVANET91A5 Hamiline METRO(RÜÇHAN), TRRVNET00051Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 240.000.000,000 80,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.12.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.11.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13573 sayılı yazısı ile, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000.-TL.ndan 240.000.000.-TL. (% 80) nakit sermaye artırımı yapılarak 540.000.000.- TL.na yükseltilmesine ilişkin SPK Onaylı izahname 01.12.2021 tarihli KAP açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %80'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.12.2021 ile 16.12.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-operasyonel-veriler halka arzda satışa aracılık edecek Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin www.metroyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Şirket'in ortağı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların borsada satış süresi sonunda satılamayan payları, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, nominal değerinden aşağı olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasası'nda halka arz fiyatının ortalamasından bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek satın almayı taahhüt etmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980421BIST