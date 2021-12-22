***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Toplam Elde Edilen Fon HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METRO, TRAVANET91A5 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 1,00 METRO, TRAVANET91A5 Hamiline METRO(RÜÇHAN), TRRVNET00051 3.477.707,24Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 3.477.707,240Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.12.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL'ndan tamamı nakden karşılanmak suretiyle %80 oranında artırılarak 540.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 02/12/2021 tarihinde başlayıp 16/12/2021 tarihinde sona ermiştir.Pay sahiplerimizin Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 3.477.707,240 Türk Lirası nominal değerli payların, Şirketimizin 17/12/2021 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, kalan payların tümünün satışı 22/12/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Artırılan 240.000.000-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (02/12/2021-16/12/2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 236.522.294,12-TL ve kalan payların 21-22/12/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 4.485.929,41-TL olmak üzere toplam 241.008.223,53 TL nakit girişi sağlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985460BIST