***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Kapsamında Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi Tadilinin Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 540.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)METRO, TRAVANET91A5 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 1,00 METRO, TRAVANET91A5 Hamiline METRO(RÜÇHAN), TRRVNET00051 3.477.707,24Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 240.000.000,000 80,00000 3.477.707,240Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa'da satış süresi sonunda satılamayan payların alımına ilişkin taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 02.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 16.12.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.12.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.01.2022SPK Başvuru Tarihi 15.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 31.01.2022Ek AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin 'Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesinin tadilinin tesciline ilişkin işlemler tamamlanmış olup, 31.01.2022 Tarih 10506 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Metro Holding esas sözleşme 6. madde TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999197BIST