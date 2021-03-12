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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

12.03.2021 11:46



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

"Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" ELDE EDİLECEK NET FONUN KULLANIM YERLERİ Şirket sermayesinin 300.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yerleri aşağıda iki madde halinde belirtilmiştir   1.Şirketimizin mevcut borçlarının azaltılarak finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla halka arzdan sağlayacağı fonun yaklaşık % 80' lik kısmı kullanılacaktır. Şirketin bu amaçla ayırdığı tutarın içerisinden 239,7 Milyon TL Metro Avrasya Georgia JSC şirketine yapılması planlanan ödemedir. Metro Avrasya Georgia JSC şirketine olan borç, 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının bu Şirketten 96.063.272,10 USD bedel üzerinden satın alınmasından kaynaklanmıştır. Bu borç için bir faiz ödemesi yapılmamakta olup, alım ABD doları olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 2018 yılında tarafların mutabakatı neticesinde ABD dolar kuru sabitlenerek borcun Türk Lirası üzerinden eşit taksitlerle ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında borç ödenmesi için ayrılan tutarın kalan kısmı ile ise Şirketin diğer borçlarının ödenmesi planlanmaktadır. 2.Şirketimizin halka arzdan sağlayacağı fonun yaklaşık % 20' lik kısmının ise sektör ayrımı olmaksızın oluşabilecek fırsat yatırımları için ayrılması planlanmaktadır. Kamoyuna duyurulur. Saygılarımızla.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917835


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Tam 2.740 2.810 -13,98  
Yarım 1.324 1.359 -6,76  
Çeyrek 664 680 -3,38  
Gümüş.Ons 25,53 25,56 -0,59  
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